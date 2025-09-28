Universitario negocia: cremas conversan con César Vallejo para continuidad de Jairo Vélez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tiene minutos. De a pocos, Jairo Vélez se ha ganado el puesto de titular en Universitario y el último sábado jugó el partido en el que los cremas vencieron 3-2 a Cusco FC por el Torneo Clausura.

El contrato de Jairo Vélez en Universitario de Deportes va hasta fines de 2026, está a modo de préstamo desde la Universidad César Vallejo y en la tienda merengue quieren su continuidad. Así lo afirmó el gerente deportivo Álvaro Barco en breve rueda de prensa.

"Hay una negociación de por medio. Hay compromisos en ese sentido. Tenemos la capacidad e intención que él va a quedarse con nosotros. Hay un grupo espectacular", dijo en relación con Vélez.

Jairo Vélez tiene la palabra en Universitario

Quien también habló fue el mismo jugador, aunque este tuvo palabras para lo que fue la victoria sobre el elenco cusqueño en el Estadio Monumental.

"Es importante para lo que queremos porque es un rival directo. Ellos tienen partido menos y por ello jugamos de esa manera. Creo que pudimos ganarlo por un par de goles más, pero el arquero rival también sacó un par", indicó.

Asimismo, Jairo Vélez destacó que si bien Universitario es el líder del Clausura, no se va a relajar para lo que le viene en el corto plazo.

"Tranquilidad, tranquilidad no. Ahora se nos viene un rival como Alianza Atlético en una cancha complicada y no es que nos sintamos relajados. Seguimos enfocados y hay hambre de seguir en lo mismo", sostuvo el volante.

Además, agregó que "contento y trato de aprovechar la oportunidad. Siempre uno quiere mejorar y sobresalir. Dentro de lo que toca y puedo, doy lo mejor. Lo importante es que el equipo gane. Somos favoritos porque estamos primeros, pero esto es fútbol".

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de septiembre

Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Las Américas

Deportivo Garcilaso 0-0 UTC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Viernes 26 de septiembre

Alianza Universidad 2-3 Sport Boys

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Heraclio Tapia

ADT 1-0 Alianza Atlético

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 27 de septiembre

Comerciantes Unidos 1-1 Melgar

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

Universitario 3-2 Cusco FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental

Domingo 28 de septiembre

Cienciano vs. Alianza Lima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega