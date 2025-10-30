¿Universitario se queda con Jairo Vélez? La cláusula que debe pagar a César Vallejo por su pase

Universitario de Deportes consiguió el segundo tricampeonato de su historia levantando el título de la Liga1 Te Apuesto 2025. El objetivo está cumplido, pero aunque le quede por jugar aún dos partidos más en el Clausura, en el club ya trabajan en la gestión deportiva de la siguiente temporada.

En la ‘U’ avanzan con las renovaciones y posibles incorporaciones para el 2026. En ese sentido, la idea es seguir contando con Jairo Vélez, quien termina la campaña ganándose el puesto de titular y siendo trascendente en el Clausura.

“Universitario es otra cosa. Estoy encantado con el club, y parte de esa adaptación fue gracias a mis compañeros y al grupo de trabajo”, declaró el ecuatoriano en GOLPERÚ.

¿Cuánto debe pagarle Universitario a Vallejo por Vélez?

Jairo Vélez, de 30 años, llegó a la ‘U’ cedido a préstamo desde César Vallejo para esta campaña. Hasta el momento ha participado de 35 partidos, contribuyendo con tres goles en la Liga1 y una asistencia en Copa Libertadores.

“Yo tengo entendido que la única manera de quedarme acá es que se pague la cláusula por parte de Vallejo”, mencionó el jugador que desembarcó en el fútbol peruano de la mano de Universidad San Martín.

Según pudo conocer RPP, el valor de la cláusula que Universitario debe pagarle a César Vallejo para la salida de Jairo Vélez es de 350 mil dólares.

Vélez tiene contrato con el cuadro de Trujillo hasta diciembre del 2026 y los ‘poetas’ ven como una buena posibilidad contar con él en la plantilla si concretan su vuelta a la Liga1. Este fin de semana jugarán por acceder a la final del repechaje en la Liga2 y si luego ganan esa definición, estarán en Primera División el próximo año.

Vélez y su camino en Universitario

El atacante recordó cómo fue haciéndose un espacio en la actual plantilla, desde el tiempo con Fabián Bustos y luego con Jorge Fossati.

“Hubo momentos en los que quería jugar más, pero entendí que debía mantener la calma y trabajar. Nunca bajé los brazos”, indicó.

Jairo Vélez llegó al fútbol peruano en 2017. Tras un paso por el ascenso de México con Atlante y Cafetaleros, retornó en 2020 con César Vallejo y se mantuvo desde entonces en la Liga1. Tras perder la categoría el año anterior, en el 2025 logró su primer título en el país.

“Estoy muy contento, este título lo necesitaba en mi carrera. Agradezco a Dios y a todo el grupo, porque fue un logro que trabajamos desde el primer día”, finalizó.