Jean Ferrari confesó que estuvo muy cerca de fichar por Alianza Lima

Jean Ferrari es hincha confeso de Universitario de Deportes. Y si bien ha jugado en otros equipos del país como Sporting Cristal y Sport Boys, su amor por la Crema no está en discusión.

Sin embargo, muy pocos saben estuvo muy cerca de fichar por Alianza Lima. El actual administrador del equipo Merengue confesó que estuvo muy cerca de llegar al cuadro de La Victoria. De hecho, indicó que el contrato estaba redactado, pero nunca llegó a concretarse su llegada.

En conversación con La fe de Cuto, afirmó que el extécnico Gerardo Pelusso lo llamó para convencerlo de llegar al equipo íntimo y que, a la insistencia, le dijo que lo hablaría con su familia.

“Alianza me presenta la propuesta. Me llama el profe (Gerardo) Pelusso y me cita en su casa. Me dice ‘yo necesito un jugador con tus características…' Le dije: 'no profe, no puedo’. Me dice: 'necesito un jugador con tu liderazgo, tus características, yo no sé si la barra te va a decir lo que te va a decir, pero tú te la vas a terminar ganando…’ me trataba de convencer”, indicó en un primer instante.

"Hablo con mi esposa (...) Ella me dice que había hecho lo que había querido en Sport Boys, en la ‘U’, ahora ya está. Luego, me llama Pelusso para decirme que vaya a firmar el contrato. Le dije que iba a tal hora. Agarro el carro y voy camino a La Victoria, y en el camino me llama (Miguel) Monteverde", complementó.

¿Por qué no fichó por Alianza Lima?

En la conversación con Luis Guadalupe, el dirigente de Universitario indicó que Miguel Monteverde lo llamó justo cuando estaba yendo a La Victoria, para convencerlo de que firme por Sport Boys.

"Jean, estamos quince puntos abajo para el descenso. No nos salva nadie. No tenemos plata. Tú no vas a permitir que el Boys descienda. Qué va a decir tu madre. Entonces, le digo que estaba yendo a La Victoria a firmar contrato, que estaban peleando el campeonato y que cuánto ofrecía. Me indicó que no había plata, pero querían armar algo para poder recuperarse", indicó en un primer momento.

Luego, explicó que en ese momento le entró el hincha crema y decidió firmar por Sport Boys. "Cuando yo sentí que había tirado la toalla, me motivo, y me entra el tema que era de la ‘U’, me di la vuelta, llegué a Casa Rosada, no hablé de plata y firmé el papel", agregó.

"Llegué a mi casa y mi mujer me preguntaba si todo estaba bien. No sabía cómo decirle que no firmé con Alianza. Ya luego le dije que firmé por el Boys. No me habló en una semana porque los montos eran muy distintos, además, sin saber que me lo iban a pagar", finalizó.

En ese año, Sport Boys, que necesitaba sacar la mayor cantidad de puntos, pudo salvarse del descenso en un partido de desempate.