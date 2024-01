Jean Ferrari y su próximo objetivo en Universitario: "Mi obsesión es ganar la Copa Libertadores"

Universitario de Deportes ha preparado un equipo de ensueño para ganar la Liga 1 Apuesta Total 2024. Pero, ese no es su único objetivo.

Jean Ferrari, administrador del cuadro crema, confesó que su mayor anhelo -luego de ganar la estrella 27- es conseguir la Copa Libertadores de América.

"Para mí, la obsesión es salir campeón nacional, y ya lo conseguí. Mi obsesión ahora es ganar la Copa Libertadores", indicó en un primer momento para El Diez.

"Para acortar las brechas con el resto de los países se deben ganar títulos internacionales. Es la única manera que comiencen a mirar la liga peruana de manera fuerte y potente", complementó.

Plan Centenario

Por otro lado, Jean Ferrari habló sobre el plan que armó Universitario para su centenario. Según indicó, el primer objetivo ha sido mantener la parte financiera estable y -después- contratar jugadores para reforzar el plantel.

"Hemos recuperado de tal manera el club que hoy sería irresponsable hacer inversiones que no van de acuerdo con las realidades. Tenemos prioridades", indicó en un primer instante.

"Creo que hemos traído muy buenos jugadores. Los que trajimos son jugadores que están demostrando lo que son y por qué están en un equipo campeón. Son buenos jugadores que llegaron a potenciar al equipo", finalizó.

Hace unos días, el administrador del cuadro merengue confesó -en conversación con Luis Guadalupe- que estuvo muy cerca de ser jugador de Alianza Lima. Sin embargo, decidió firmar por Sport Boys.

“Alianza me presenta la propuesta. Me llama el profe (Gerardo) Pelusso y me cita en su casa. Me dice ‘yo necesito un jugador con tus características (...) Agarro el carro y voy camino a La Victoria, y en el camino me llama Miguel Monteverde (dirigente de Sport Boys) (..) Me motivo, y me entra el tema de que era de la ‘U’, me di la vuelta, llegué a Casa Rosada, no hablé de plata y firmé el papel", comentó el exfutoblista.

