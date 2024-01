Entiende a Xavi: la respuesta de Carlo Ancelotti por la salida del DT español del Barcelona

El último sábado, Barcelona cayó 3-5 como local ante Villarreal por LaLiga EA Sports, lo que le puso fecha de caducidad a Xavi Hernández como director técnico del equipo culé.

En conferencia de prensa tras el partido, Xavi comunicó que dejará su cargo en el FC Barcelona el 30 de junio, cuando acabe la campaña de la liga española de primera división. Tras ello, el entrenador sostuvo que hay "una exigencia en lo que tiene que ver a este cargo. No se disfruta. No hay calidad de vida. Hasta parece que te juegas la vida en cada día".

Ahora, fue Carlo Ancelotti el que respondió a los medios en la ciudad deportiva del Real Madrid, Valdebebas, y allí fue consultado si es que siente presión de ser el estratega de la 'Casa Blanca'.

Xavi le puso final a su aventura como DT blaugrana. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAU BARRENA

La palabra de Carlo Ancelotti por Xavi

El italiano manifestó que "entiende". Esa fue la escueta respuesta de 'Carletto' al ser cuestionado sobre si entendía la decisión de su colega de dejar el banquillo del Barcelona.

Previamente, el extécnico del PSG y Bayern Munich insistió en que no quiere que se den "comparaciones" sobre el caso de Xavi y el suyo.

"No quiero que alguien haga comparaciones. Respeto mucho lo que ha dicho Xavi, como respeto mucho al resto de mis colegas. Tenemos un trabajo fantástico, con presión, es normal. Mi primer pensamiento es respetar a todos, a sus palabras y a sus pensamientos. No quiero que se hagan comparaciones. Respeto su pensamiento y sus decisiones. Y ya está", dijo.

Carlo Ancelotti valoró su experiencia personal con el manejo de la presión, recordando sus inicios y no apuntando a ninguno de los grandes banquillos en los que ha dirigido en su exitosa carrera deportiva.

"Lo que puedo decir a nivel personal, es que donde he sentido más presión en mi carrera es al principio, en Segunda División en Italia, me costaba manejar el estrés. Le dije a mi asistente que no llegaba hasta el año 2000, y ya es 2024", finalizó.

El presente del Barcelona de Xavi

Con lo justo, el cuadro azulgrana le ganó este miércoles 1-0 al Osasuna en el marco de la fecha 20 de la liga española de primera división. El gol lo anotó el brasilero Vitor Roque.

El triunfo hace que Barcelona llegue a los 47 puntos en la tabla de posiciones, pase al tercer lugar y se coloque -de momento- a ocho unidades del líder Girona.