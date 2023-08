Jorge Fossati: "No puede ser que el VAR vea una 'hormiga' en un partido y no un 'elefante' en otro"

Jorge Fossati señaló que Universitario de Deportes mereció mejor suerte después de perder por 2-0 ante ADT por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Alex Valera anotó, pero el árbitro Joel Alarcón anuló la anotación por una posible obstrucción al portero de ADT, Ignacio Barrios.

“El tema del arbitraje en general, lo vi un arbitraje bueno, normal, con pequeños errores. En cuanto a esas dos jugadas puntuales, la primera veo claramente que Alex está fuera del área. Me parece que es más del arquero que se le acerca, que él que va al arquero, pero el árbitro sabrá por qué lo sancionó. Lo otro es que, hoy por hoy, si un árbitro se equivoca, tiene la posibilidad que el VAR lo ayude a corregir ese error", señaló Fossati en conferencia.

"No sé bien cómo funciona en este caso, porque ya cuando Alex le va a pegar al arco, yo ya escucho el silbato del árbitro, entonces no sé si ahí le permite al VAR corregir. Hoy las instrucciones que los propios árbitros me dicen que, ante la eminencia de una jugada de gol, ellos deben dejar seguir y después detienen el juego para que lo revisen en el VAR. No sé por qué el árbitro sancionó”, explicó Fossati, quien puso ejemplos sobre las decisiones arbitrales respectos a las sanciones de los penales.

"Veo que en otros partidos hay 'penalitos' que se cobran, soplidos. Creo que lo fundamental es que haya un criterio parejo en todos los partidos. Para eso deben trabajar los árbitros y el VAR, porque no puede ser que el VAR vea una hormiga en un partido y no un elefante en otro", apuntó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Jugada que generó la anulación del gol de Alex Valera | Fuente: Liga 1 Max

Fossati lamenta derrota en Tarma

Jorge Fossati cree que Universitario tuvo más de una ocasión para llevarse la victoria en la altura de Tarma. Aunque resaltó que se debe ser efectivo, ya que el fútbol no se gana "con merecimientos".

“Excepto los primeros cinco minutos y los cinco finales del partido, me parece que hicimos un muy buen partido enfrentando a un buen rival que hizo sus méritos. Durante el desarrollo del partido, más allá que eso no se gana con merecimientos, felicito al rival por lo que hizo, pero creo que nuestro equipo hizo un buen partido. Lamentablemente no se vio reflejado en el marcador final", señaló.

Recordemos que Fossati reclamó la decisión del árbitro Joel Alarcón por anular el gol de Alex Valera, que pudo significar el 1-1 parcial en el Estadio Municipal Unión de Tarma.

A falta del choque de Sporting Cristal (18) ante Atlético Grau, Universitario se mantiene con 20 puntos como líder del Torneo Clausura. Su próximo rival será el Deportivo Garcilaso en el Monumental de Ate.

NUESTROS PODCASTS

Chavimochic y Majes, tarea pendiente del Gobierno

Los proyectos de irrigación Chavimochic, en la región La Libertad, y Majes Siguas II, en la región Arequipa, fueron calificados de emblemáticos por la presidenta Dina Boluarte en su reciente Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. ¿En qué situación se encuentran ambos proyectos? ¿Cuál es su potencial en favor del desarrollo del país?