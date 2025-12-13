Jorge Fossati rompe su silencio tras su salida de Universitario: "Llegará el momento de aclarar"

Después de semanas de negociaciones, se dio por cerrada la salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes. El entrenador del tricampeonato merengue no alcanzó un acuerdo con la directiva y separaron sus caminos para la temporada 2026.

Aunque en la administración y el comando técnico del uruguayo planeaban la pretemporada con él en el cargo, la etapa del estratega de 73 años llegó a su fin.

Jorge Fossati se pronunció por primera vez tras la oficialización de su salida, dirigiéndose a los seguidores de Universitario y precisó que “aclarará” algunos puntos respecto a su caso.

“Hola a toda la hinchada crema, los quería saludad y abrazar uno por uno. Ya llegará el momento de hablar, de aclarar si es necesario. Hoy los quería abrazar a todos y decirles que como siempre les deseo lo mejor”, dijo en TV Perú.

Los números de Jorge Fossati en Universitario

El director técnico de 73 años tuvo dos etapas en tienda crema. La primera fue en el 2023, cuando llegó al club tras la salida de Carlos Compagnucci durante el Apertura.

En ese lapso, Jorge Fossati dirigió 42 partidos entre la Liga1 y la Copa Sudamericana. Sus registros fueron de 25 victorias, 9 empates y 8 derrotas, con una efectividad total de 66.7 %. En cuanto a goles, la ‘U’ marcó 63 tantos y recibió 26 goles, teniendo una portería sin caer en 23 cotejos.

También se hizo con el triunfo en 15 de 17 partidos que disputó en el Estadio Monumental por la Liga1.

Después de la marcha de Fabián Bustos, Fossati retornó en el Apertura de este año. Desde su llegada dirigió en esta nueva etapa un total de 32 partidos (Liga1 y Copa Libertadores), en los que registró 19 victorias, 8 empates y 5 derrotas. La efectivad del equipo bajó a 59.3 %.

Universitario marcó 49 goles y recibió 24 tantos, con un arco invicto en 15 ocasiones. Los cremas estuvieron cerca de completar el Clausura de manera invicta (perdieron el último partido), aunque selló el título con 4 fechas de anticipación. También mejoró considerablemente su producción en ciudades de altura, ganando en 5 de 10 visitas en estos escenarios.

𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗢𝗗𝗢, «𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘» 🏆🏆



Agradecemos a Jorge Fossati Lurachi y a su comando técnico por el liderazgo y profesionalismo al mando de nuestro primer equipo, fundamentales en la obtención de los títulos nacionales 2023 y 2025.



¡Éxitos en sus próximos retos! pic.twitter.com/VtfQhOfdnk — Universitario (@Universitario) December 12, 2025

Javier Rabanal interesa en Universitario

Definida la situación de Fossati, Universitario está en búsqueda de un nuevo director técnico y el nombre que toma fuerza es el del español Javier Rabanal, campeón de la liga ecuatoriana 2025 con Independiente del Valle y que alcanzó las semifinales de la última Copa Sudamericana.

El DT, según la prensa ecuatoriana, no continuaría en IDV y Universitario tiene el interés de contar con sus servicios. De 46 años y formado como entrenador en Europa, Javier Rabanal es del gusto del director deportivo Álvaro Barco. No obstante, según pudo conocer RPP, no es la única alternativa que se considera para el próximo curso.