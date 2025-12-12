Es del gusto de Universitario: Javier Rabanal y lo que se sabe sobre ser el reemplazo de Jorge Fossati

Universitario, de momento, no tiene entrenador. Y es que Jorge Fossati dejó la dirección técnica al no llegar a un acuerdo con la dirigencia respecto a nuevos términos en su actual contrato.
Es así que la directiva de Universitario de Deportes empezó la búsqueda de un nuevo DT para encarar la Liga1 2026 y próxima fase de grupos de la Copa Libertadores. En relación a ello, RPP pudo conocer que hay interés en contar con los servicios de Javier Rabanal, actual DT de Independiente del Valle, campeón de la liga ecuatoriana de primera división.
El nombre de Rabanal es la principal opción que baraja Universitario para suplir a Fossati hacia la próxima campaña a nivel local e internacional.