Es del gusto de Universitario: Javier Rabanal y lo que se sabe sobre ser el reemplazo de Jorge Fossati

Javier Rabanal es un nombre que suena como DT en Universitario.
Javier Rabanal es un nombre que suena como DT en Universitario.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

RPP pudo conocer respecto al interés de Universitario en contar con el español Javier Rabanal como nuevo entrenador.

Universitario, de momento, no tiene entrenador. Y es que Jorge Fossati dejó la dirección técnica al no llegar a un acuerdo con la dirigencia respecto a nuevos términos en su actual contrato.

Es así que la directiva de Universitario de Deportes empezó la búsqueda de un nuevo DT para encarar la Liga1 2026 y próxima fase de grupos de la Copa Libertadores. En relación a ello, RPP pudo conocer que hay interés en contar con los servicios de Javier Rabanal, actual DT de Independiente del Valle, campeón de la liga ecuatoriana de primera división.

El nombre de Rabanal es la principal opción que baraja Universitario para suplir a Fossati hacia la próxima campaña a nivel local e internacional.

Rabanal aún tiene contrato con el Independiente del Valle.
Rabanal aún tiene contrato con el Independiente del Valle.

Javier Rabanal, en la mira de Universitario

El español, de 46 años de edad, es del gusto del director deportivo Álvaro Barco. No hay nada firmado ya que el DT tiene contrato aún con IDV por todo el 2026.

Sin embargo, la prensa ecuatoriana menciona que el estratega se desligará de su club y que finalmente arribará para ponerse el buzo del tricampeón del fútbol peruano.

El pasado 10 de diciembre, Javier Rabanal manifestó su intención de seguir en Independiente del Valle. No obstante, la situación puede cambiar si es que muestra alguna postura para desvincularse e ir a Universitario.

"Yo tengo un año más de contrato y he hablado de fortalecer el club (...) Estoy a disposición para seguir el año que me queda. Si se hacen buenos refuerzos, volver a estar sentado aquí celebrando un título. Esa sigue siendo mi idea", indicó en su momento.

¿Quién es Javier Rabanal, DT que interesa en Universitario?

Debutó como entrenador en el año 1998 en el Regla FC y después pasó por clubes como Willem II (en sus divisiones menores), Independiente Juniors, Atlético Restinga y más.

Como entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal ganó la Liga Pro de Ecuador en su temporada 2025 y accedió a las semifinales de la pasada temporada de la Copa Sudamericana.

