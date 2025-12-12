Es del gusto de Universitario: Javier Rabanal y lo que se sabe sobre ser el reemplazo de Jorge Fossati

Rabanal aún tiene contrato con el Independiente del Valle. | Fuente: EFE

Javier Rabanal, en la mira de Universitario

El español, de 46 años de edad, es del gusto del director deportivo Álvaro Barco. No hay nada firmado ya que el DT tiene contrato aún con IDV por todo el 2026.

Sin embargo, la prensa ecuatoriana menciona que el estratega se desligará de su club y que finalmente arribará para ponerse el buzo del tricampeón del fútbol peruano.

El pasado 10 de diciembre, Javier Rabanal manifestó su intención de seguir en Independiente del Valle. No obstante, la situación puede cambiar si es que muestra alguna postura para desvincularse e ir a Universitario.

"Yo tengo un año más de contrato y he hablado de fortalecer el club (...) Estoy a disposición para seguir el año que me queda. Si se hacen buenos refuerzos, volver a estar sentado aquí celebrando un título. Esa sigue siendo mi idea", indicó en su momento.

¿Quién es Javier Rabanal, DT que interesa en Universitario?

Debutó como entrenador en el año 1998 en el Regla FC y después pasó por clubes como Willem II (en sus divisiones menores), Independiente Juniors, Atlético Restinga y más.

Como entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal ganó la Liga Pro de Ecuador en su temporada 2025 y accedió a las semifinales de la pasada temporada de la Copa Sudamericana.