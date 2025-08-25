Jorge Fossati 'explotó' contra el VAR por gol anulado a Alex Valera: "Será que soy demasiado veterano y no entiendo de tecnología"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, lamentó el empate ante Alianza Lima en el estadio Monumental, ya que a su parecer su equipo mereció la victoria en el choque por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Además, se refirió a la actuación del árbitro Jordi Espinoza y volvió a criticar al VAR que determinó que Alex Valera anotó un tanto en posición adelantada a los 23 minutos del primer tiempo.

“Cuando no se gana suena a excusa, pero hay 50 detalles para ver. No todos la quieren ver porque hay otros intereses, pero es normal que nosotros veamos del lado de Universitario, desde Alianza se mire sin ser objetivos, es lógico. Los que deberían estar en el medio deberían ver la verdad", señaló en conferencia.

A continuación, Fossati indicó en forma irónica que es muy "veterano" para saber todo lo que implica la revisión en el VAR.

"Los que quieren ver la verdad, simplemente repasen lo que fue el partido. El concepto de las amarillas, el cobro de faltas. Una vez más veo las líneas del VAR y digo ‘tal vez soy demasiado veterano y no entiendo de tecnología’, pero una vez más veo la línea azul atravesando al jugador nuestro. Nunca lo había visto en ningún lado desde que está el VAR”, puntualizó.

¡SEGURIDAD! Jorge Fossati 🧠, DT de @Universitario 🟠: "Hoy el equipo fue superior en todo el desarrollo del partido. Tuvimos varias ocasiones". #ElClasicoXGOLPERU pic.twitter.com/pU4BkXN0Ot — GOLPERU (@GOLPERUoficial) August 25, 2025

“Creo que Universitario hoy fue superior a un gran equipo como tiene Alianza en todo el desarrollo del partido. En ese primer tiempo Alianza no pegó una vez al arco", comentó.

"En el segundo tiempo tampoco al arco, pero tiene una desviada, y nosotros tuvimos varias. Pero sin entrar más en detalles, creo que, futbolísticamente hablando, hoy fuimos superiores a un gran equipo como tiene Alianza con grandes jugadores, peruanos y extranjeros”, culminó Fossati.