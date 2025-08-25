Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Jorge Fossati 'explotó' contra el VAR por gol anulado a Alex Valera: "Será que soy demasiado veterano y no entiendo de tecnología"

Jorge Fossati, entrenador de Universitario.
Jorge Fossati, entrenador de Universitario. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, analizó la jugada polémica del clásico del fútbol peruano.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, lamentó el empate ante Alianza Lima en el estadio Monumental, ya que a su parecer su equipo mereció la victoria en el choque por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Además, se refirió a la actuación del árbitro Jordi Espinoza y volvió a criticar al VAR que determinó que Alex Valera anotó un tanto en posición adelantada a los 23 minutos del primer tiempo.

“Cuando no se gana suena a excusa, pero hay 50 detalles para ver. No todos la quieren ver porque hay otros intereses, pero es normal que nosotros veamos del lado de Universitario, desde Alianza se mire sin ser objetivos, es lógico. Los que deberían estar en el medio deberían ver la verdad", señaló en conferencia.

A continuación, Fossati indicó en forma irónica que es muy "veterano" para saber todo lo que implica la revisión en el VAR.

"Los que quieren ver la verdad, simplemente repasen lo que fue el partido. El concepto de las amarillas, el cobro de faltas. Una vez más veo las líneas del VAR y digo ‘tal vez soy demasiado veterano y no entiendo de tecnología’, pero una vez más veo la línea azul atravesando al jugador nuestro. Nunca lo había visto en ningún lado desde que está el VAR”, puntualizó.

Fossati dice que Universitario fue superior

“Creo que Universitario hoy fue superior a un gran equipo como tiene Alianza en todo el desarrollo del partido. En ese primer tiempo Alianza no pegó una vez al arco", comentó.

"En el segundo tiempo tampoco al arco, pero tiene una desviada, y nosotros tuvimos varias. Pero sin entrar más en detalles, creo que, futbolísticamente hablando, hoy fuimos superiores a un gran equipo como tiene Alianza con grandes jugadores, peruanos y extranjeros”, culminó Fossati.

La jugada de Alex Valera en el Universitario vs Alianza
La jugada de Alex Valera en el Universitario vs Alianza- | Fuente: Gol Perú

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Universitario de Deportes Jorge Fossati Videos más Vistos Videos Video

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA