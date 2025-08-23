Jorge Fossati y su mensaje al arbitraje previo al clásico: "Ojalá Dios los ilumine a todos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No quiere contratiempos. Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, espera que el arbitraje para el partido con Alianza Lima sea tranquilo.

En conversación con los medios, dijo que el VAR, en vez de ayudar a los jueces, los complican. Por ello, confía que, al final del cotejo, se habla sobre de fútbol.

"Lo que siento y me preocupa, ya lo dije: los árbitros juegan, es así, forman parte del juego. Ojalá Dios los ilumine a todos", indicó en un inicio.

"Hoy también tienes que pensar en los del VAR, que muchas veces complican a los árbitros en vez de ayudarlos. Ojalá que cuando termine el partido se pueda hablar de fútbol y nada más", complementó.

Jorge Fossati criticó programación de la Liga1

Por otro lado, el uruguayo criticó la programación de los partidos de la Liga1. Según indicó, se ha puesto cotejos que perjudican el estado físico de los jugadores.

"Si te ponen los partidos así, donde visiblemente es algo perjudicial para la recuperación física del equipo, que cada uno responda por su responsabilidad", dijo al inicio.

"Los fenómenos (Liga de Fútbol Profesional) que pusieron esta fecha a dos días y medio, nuevamente a Universitario, sabrán cómo (en la recuperación física). No tengo esa parte en mi curso de entrenador”, finalizó.