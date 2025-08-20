ADT reportó acto de indisciplina de un jugador y dos colaboradores y no descarta despidos: "No pasará por alto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

ADT es uno de los clubes protagonistas en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto. Sin embargo, actualmete se habla más de un tema extradeportivo en este conjunto en lugar de lo que pasa en la cancha.

Resulta que el mismo ADT ha reportado un acto de indisciplina por medio de sus redes sociales. En el mismo formaron parte un futbolista del primer equipo que dirige el DT Horacio Melgarejo y un par de colaboradores.

"ADT informa a la opinión pública que en horas de la noche de ayer (martes), durante una intervención en una discoteca de La Merced - Chanchamayo, fueron vistos un jugador del plantel y dos colaboradores de nuestra institución", fue lo que indicó ADT, en un primer momento, en un comunicado.

El pronunciamiento de ADT

Luego, dieron cuenta de las sensaciones que se dieron en el plantel, cuerpo técnico y dirigencia por el último hecho en tierras tarmeñas.

"Cabe señalar que ayer el equipo cumplió con su entrenamiento por la tarde y hoy está programada otra sesión en horas de la tarde. Este hecho, sin embargo, genera incomodidad por la falta de compromiso que supone hacia el club", mencionaron

Por último, desde ADT dieron cuenta que tomarán las acciones respectivas, las cuales incluso pueden dar con el despido del jugador y los colaboradores.

"Ante esta situación, el club llevará a cabo una investigación detallada para esclarecer lo sucedido, aplicar las sanciones correspondientes conforme a nuestro reglamento interno y, de ser necesario, despido del club. Estas acciones no pasarán por alto por respeto al club y aficionados", añadieron.

En tanto, hay que tener en cuenta que ADT jugará este domingo 24 de agosto de local ante Melgar por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

1:00 p.m. - Ayacucho vs Binacional (Estadio Las Américas - Ayacucho)

3:15 p.m. - Juan Pablo II vs Cusco FC (Complejo Deportivo Juan Pablo II - Chongoyape)





Sábado 23 de agosto

11:00 a.m. - Sporting Cristal vs UTC (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

1:15 p.m. - Los Chankas vs Sport Boys (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:30 p.m. - Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad (Estadio Juan Maldonado - Cutervo)

6:00 p.m. - Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)





Domingo 24 de agosto

1:00 p.m. - ADT vs Melgar (Estadio Unión Tarma)

3:15 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

5:30 p.m. Universitario vs Alianza Lima (Estadio Monumental - Lima)



