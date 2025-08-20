¿Cómo le fue a Universitario en sus últimas visitas a clubes brasileros por la Copa Libertadores?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Panorama complicado. Este jueves, Universitario visita a Palmeiras en territorio brasilero en lo que será la vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El horizonte es difícil para Universitario de Deportes. Y es que en la ida, los cremas cayeron 4-0 contra Palmeiras en el Estadio Monumental U Marathon. Así, el equipo de Jorge Fossati debe ganar por lo menos por cuatro goles para forzar una tanda de penales en el Allianz Parque, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

Además, se tiene como antecedente que las últimas visitas de Universitario a Brasil, en el marco de la Copa Libertadores, no han sido las mejores.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Los números de Universitario contra brasileros de visita en la Libertadores

Por ejemplo, en la pasada edición del certamen que organiza Conmebol, la 'U' fue a Río de Janeiro para jugar con Botafogo en la fase de grupos y cayó 3-1. Al final, este conjunto terminó ganando el certamen en la final frente a Atlético Mineiro.

Además, en el año 2021 los merengues tuvieron que ir otra vez a tierras brasileras. Allí chocó con el Palmeiras y sucumbió con un contundente 6-0.

En tanto, si nos vamos a la temporada 2014 de la Copa Libertadores, Universitario chocó con el Athletico Paranaense en la instancia de grupos. Contra el club rayado no pudo y perdió 3-1.

Por otra parte, en el 2010 los cremas accedieron a la ronda de octavos de final. En esta etapa jugó con Sao Paulo y en el Morumbí -en 90 minutos- igualó a cero, aunque en la tanda de penales perdió 3-1 frente al 'tricolor'.

En el 1989 fue otro año en que el actual bicampeón de la Liga1 jugó contra un brasilero de visita en la Libertadores. Bahía fue su contrincante en esa ocasión y fue derrotado 2-1 en octavos de final.

¿Qué canales transmiten el Palmeiras vs Universitario en vivo por TV?



El partido entre Universitario ante Palmeiras (7:30 p.m. horario peruano) será transmitido por TV a través de ESPN 5. Vía streaming, va en Disney+ (premium y estándar). También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.