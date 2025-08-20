¿Pedro Aquino jugará el clásico ante Universitario? Esto dicen en Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima le puso punto final a su actividad en el mercado de transferencias con el fichaje de Pedro Aquino, el mediocampista nacional que llega a préstamo desde el Santos Laguna mexicano para cubrir la plaza que deja Erick Noriega, quien salió al Gremio.

Los blanquiazules cerraron la incorporación del futbolista de 30 años el último fin de semana, que en el fútbol peruano solo había jugado por Sporting Cristal.

“Todos los jugadores pueden haber pasado por distintos equipos, pero Pedro es un profesional a carta cabal. Si bien está identificado con Sporting Cristal, la vida lo ha traído a Alianza Lima. Es un jugador mundialista, vigente en la selección, y tenemos el orgullo de tenerlo en casa", dijo el director deportivo blanquiazul, Franco Navarro, en Movistar Deportes.

¿Pedro Aquino llega al clásico ante Universitario?

Mientras Alianza Lima se mide este miércoles a Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana, un día después el club tendrá la novedad de la llegada de Pedro Aquino, procedente de México. Así, ‘La Roca’ estará solo poco tiempo con el plantel antes del siguiente reto de los íntimos, que será el domingo ante Universitario por el clásico del fútbol peruano.

“Todo este tema lo hemos manejado por teléfono. Pedro debe llegar a Lima y el jueves se pondrá a disposición de 'Pipo' (Gorosito), y veremos si él lo considera para el Clásico ante Universitario”, señaló Navarro.

Santos Laguna y Alianza Lima llegaron a un acuerdo por la cesión de Aquino, quien no era tomado en cuenta por el comando técnico y entrenaba con la categoría Sub 23 al sobrepasar el límite de cupos de extranjeros.

El departamento médico de Santos compartió un comunicado en el que se constató que Pedro Aquino está “apto para la práctica deportivo de alto rendimiento”, descartando alguna lesión.

Alianza va por los cuartos de la Copa Sudamericana

Alianza Lima visitará a Universidad Católica de Ecuador este miércoles por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los blanquiazules se hicieron del triunfo por 2-0 en la ida gracias a un doblete de Alan Cantero.

“Todos soñamos con la clasificación. Este es un grupo que se merece, pero enfrentamos a un rival durísimo que viene haciendo las cosas muy bien. Sabemos la ventaja que tenemos, pero el partido a cara de perro. Por eso espero que sea el mejor partido del equipo para regresar todos con la clasificación”, destacó Franco Navarro en RPP.