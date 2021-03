Ayacucho FC y Melgar son rivales por la fecha2 de la Liga 1 Betsson | Fuente: Liga 1

La pandemia de la COVID-19 sigue generando dificultades en los equipos que participan en la Liga 1 Betsson y ahora se trata del caso de Ayacucho FC. El plantel de los ‘zorros’ sufrió en una cantidad importante los efectos del coronavirus, por lo que se decidió suspender el partido que debía afrontar ante Melgar por la segunda fecha del torneo.

"Recibimos la comunicación de la comisión médica del club Ayacucho y nos informaron que todos los integrantes de su plantel se encuentran en cuarentena por espacio de dos semanas y, por tanto, nuestro partido que había sido programado para este lunes ha sido suspendido", dijo en ‘Ovación’ el administrador de Melgar, Ricardo Bettocchi.

Por el Grupo A de la Fase 1, el ‘Dominó’ tenía programado medirse ante los ‘zorros’ el lunes 22 de marzo a las 6:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.

“Imaginamos que en los próximos días se conocerá la fecha de la reprogramación de nuestro compromiso ante Ayacucho FC", añadió Bettocchi.

Cabe apuntar que Ayacucho FC ya había presentado casos positivos por COVID-19 en su plantel para el cotejo en Quito por la Copa Libertadores frente a Gremio. Además de diversos jugadores puestos en cuarentena por contacto con otros positivos. Consecuencia de ello es que solo 5 de los habituales titulares estuvieron en el elenco inicial.

La Liga 1 Betsson todavía no ha programado la tercera fecha de la Fase 1, en la que Ayacucho tendría que jugar con Sport Huancayo, pero al no haber actividad en la fecha FIFA por parte de la Selección Peruana, surgía la alternativa de que se aproveche ese periodo para no cargar el calendario.

