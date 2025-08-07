Partidos de hoy, viernes 8 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Liga Argentina

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 8 de agosto del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, viernes 8 de agosto del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
3:00 p.m. Comeciantes Unidos vs. Cienciano – L1MAX, L1Play
Partidos de hoy, 2.Bundesliga – Alemania
11:30 a.m. Nürnberg vs. Darmstadt 98 – Disney+ Premium
11:30 p.m. Preußen Münster vs. Paderborn 07 – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Amistoso
12:30 p.m. Newcastle vs. Espanyol – Disney+ Premium
1:00 p.m. Chelsea vs. Bayer Leverkusen – DAZN App
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
3:30 p.m. Montevideo City vs. Boston River – Disney+ Premium, GolTV
6:00 p.m. Defensor Sporting vs. River Plate M. – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
2:00 p.m. Birmingham vs. Ipswich Town – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Liga de Colombia
3:30 p.m. Atlético Nacional vs. Alianza – RCN Nuestra Tele
7:30 p.m. Millonarios vs. Deportivo Cali – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga de Portugal
2:15 p.m. Casa Pia AC vs. Sporting Club – GolTV, GolTV Play
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
7:00 p.m. Orense SC vs. Universidad Católica – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
5:00 p.m. Tigre vs. CA Huracán – TyC Sports
7:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Central Córdoba – Disney+ Premium
7:15 p.m. Lanús vs. Talleres Córdoba – TyC Sports
Partidos de hoy, Superliga – Turquía
1:30 p.m. Gaziantep FK vs. Galatasaray – Disney+ Premium