Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Partidos de hoy, viernes 8 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Liga Argentina

Partidos de hoy, viernes 8 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, viernes 8 de agosto de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Liga1 | Fotógrafo: ALEX MELGAREJO
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 8 de agosto del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, viernes 8 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

3:00 p.m. Comeciantes Unidos vs. Cienciano – L1MAX, L1Play

Partidos de hoy, 2.Bundesliga – Alemania

11:30 a.m. Nürnberg vs. Darmstadt 98 – Disney+ Premium

11:30 p.m. Preußen Münster vs. Paderborn 07 – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Amistoso

12:30 p.m. Newcastle vs. Espanyol – Disney+ Premium

1:00 p.m. Chelsea vs. Bayer Leverkusen – DAZN App


Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

3:30 p.m. Montevideo City vs. Boston River – Disney+ Premium, GolTV

6:00 p.m. Defensor Sporting vs. River Plate M. – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

2:00 p.m. Birmingham vs. Ipswich Town – Disney+ Premium, ESPN 5


Partidos de hoy, Liga de Colombia

3:30 p.m. Atlético Nacional vs. Alianza – RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. Millonarios vs. Deportivo Cali – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga de Portugal

2:15 p.m. Casa Pia AC vs. Sporting Club – GolTV, GolTV Play


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Orense SC vs. Universidad Católica – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. Tigre vs. CA Huracán – TyC Sports

7:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Central Córdoba – Disney+ Premium

7:15 p.m. Lanús vs. Talleres Córdoba – TyC Sports

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

1:30 p.m. Gaziantep FK vs. Galatasaray – Disney+ Premium


Podcast recomendado

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP | podcast
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Liga 1 Liga Profesional de Fútbol

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA