Partidos de hoy, viernes 8 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Liga Argentina

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Comerciantes Unidos vs. Cienciano por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, viernes 8 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

3:00 p.m. Comeciantes Unidos vs. Cienciano – L1MAX, L1Play

Partidos de hoy, 2.Bundesliga – Alemania

11:30 a.m. Nürnberg vs. Darmstadt 98 – Disney+ Premium

11:30 p.m. Preußen Münster vs. Paderborn 07 – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Amistoso

12:30 p.m. Newcastle vs. Espanyol – Disney+ Premium

1:00 p.m. Chelsea vs. Bayer Leverkusen – DAZN App

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

3:30 p.m. Montevideo City vs. Boston River – Disney+ Premium, GolTV

6:00 p.m. Defensor Sporting vs. River Plate M. – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

2:00 p.m. Birmingham vs. Ipswich Town – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Liga de Colombia

3:30 p.m. Atlético Nacional vs. Alianza – RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. Millonarios vs. Deportivo Cali – RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga de Portugal

2:15 p.m. Casa Pia AC vs. Sporting Club – GolTV, GolTV Play

Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. Orense SC vs. Universidad Católica – El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. Tigre vs. CA Huracán – TyC Sports

7:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Central Córdoba – Disney+ Premium

7:15 p.m. Lanús vs. Talleres Córdoba – TyC Sports

Partidos de hoy, Superliga – Turquía

1:30 p.m. Gaziantep FK vs. Galatasaray – Disney+ Premium