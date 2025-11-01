Liga 1: Por la fecha 17, Alianza Universidad recibirá a Cusco FC

Toda la previa del duelo entre Alianza Universidad y Cusco FC. El partido se jugará en el estadio Heraclio Tapia el domingo 2 de noviembre a las 13:00 horas. Será arbitrado por Augusto Menéndez Laos.

El duelo entre Alianza Universidad y Cusco FC correspondiente a la fecha 17 se disputará en el estadio Heraclio Tapia desde las 13:00 horas, el domingo 2 de noviembre.

Así llegan Alianza Universidad y Cusco FC

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

Alianza Universidad buscará la victoria luego de caer 2 a 3 frente a UTC. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 14 goles y ha marcado 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC venció en casa a Grau por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 4 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 4-1 a favor de Cusco FC.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Augusto Menéndez Laos.

Horario Alianza Universidad y Cusco FC, según país