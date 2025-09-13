Últimas Noticias
Liga 1: Por la fecha 8, Cusco FC recibirá a Sporting Cristal

Por la fecha 8, Cusco FC recibirá a Sporting Cristal
Por la fecha 8, Cusco FC recibirá a Sporting Cristal
Toda la previa del duelo entre Cusco FC y Sporting Cristal. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana a las 17:30 horas. Será arbitrado por Julio Quiroz Carrillo.

Desde las 17:30 horas, Cusco FC y Sporting Cristal se enfrentan mañana por la fecha 8 de la Liga 1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Cusco FC y Sporting Cristal

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

En su visita anterior, Cusco FC empató por 0 con Juan Pablo II. Previo a este empate, contaba con una racha de 4 partidos en los que ganó. Le marcaron 1 gol y sumó una cifra de 7 tantos a favor.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

En la jornada anterior, Sporting Cristal igualó 2-2 el juego frente a UTC. Con un historial irregular (3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 10 goles a favor y ha recibido 2 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Sporting Cristal.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Julio Quiroz Carrillo.


Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 9: vs Ayacucho FC: 18 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs ADT de Tarma: 22 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Universitario: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Deportivo Garcilaso: 30 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Los Chankas: 4 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 9: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Juan Pablo II: 21 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Ayacucho FC: 29 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs ADT de Tarma: 4 de octubre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Cusco FC y Sporting Cristal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
  • Colombia y Perú: 17:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
  • Venezuela: 18:30 horas

Cusco FC Sporting Cristal Liga 1

