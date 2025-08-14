Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Vuelve a la Liga1: Hernán Lisi fue anunciado como nuevo entrenador de UTC

Hernán Lisi dirige nuevamente en la liga peruana.
Hernán Lisi dirige nuevamente en la liga peruana. | Fuente: Conmebol
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

UTC tiene a Hernán Lisi para lo que resta de temporada en la Liga1 Te Apuesto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nuevo timón en Cajamarca. Por malos resultados en el inicio del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, la directiva de UTC optó por cesar a Pablo Bossi como el director técnico de su primer equipo.

Ahora, este elenco le encontró rápido reemplazo. Y es que, por medio de sus redes sociales, en UTC anunciaron al argentino Hernán Lisi como su flamante entrenador. Su contrato va hasta el final de la presente temporada de la liga peruana de primera división.

"¡Nueva etapa! Le damos la bienvenida al profesor Hernán Lisi, quien asume la dirección técnica de nuestro equipo", fue lo que indicaron desde la tienda de UTC.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

UTC aguarda mejorar con Hernán Lisi

Además, indicaron que esperan que con la llegada del nuevo DT se den los resultados esperados en el corto plazo.

"Enfocados en trabajar duro para dar lo mejor de ahora en adelante. ¡Siempre contigo, Gavilán!", agregaron desde el conjunto que viste con indumentaria crema.

Hay que tener en cuenta que el nuevo estratega de UTC tiene pasado en el fútbol peruano profesional. Resulta que con anterioridad pasó por Unión Comercio, Academia Cantolao y Deportivo Municipal (también dirigió a Banfield, Deportivo Pereira, Nacional de Paraguay, Unión Temuco, entre otros).

Además, el popular 'Gavilán' marcha en el último lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2025 en la Liga1 con solo un punto. En la próxima jornada recibe a Juan Pablo II College.

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 15 de agosto

Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos 

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Campeones del 36

Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso

  • Hora: 8:00 p.m. 
  • Estadio: Miguel Grau


Sábado 16 de agosto

Alianza Universidad vs. Los Chankas  (reprogramado)

  • Hora: 1:00 p.m.
  • Estadio: Heraclio Tapia

UTC vs. Juan Pablo II

  • Hora: 3:15 p.m. 
  • Estadio: Germán Contreras

Binacional vs. Sporting Cristal

  • Hora: 5:30 p.m 
  • Estadio: Guillermo Briceño

Alianza Lima vs. ADT

  • Hora: 8:00 p.m.
  • Estadio: Alejandro Villanueva


Domingo 17 de agosto

Sport Huancayo vs. Universitario

  • Hora: 12:00 p.m.
  • Estadio: IPD Huancayo

Melgar vs. Ayacucho FC

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Estadio: UNSA

Cusco FC vs. Alianza Atlético

  • Hora: 6:30 p.m.
  • Estadio: Garcilaso de la Vega

Descansa: Cienciano

Te recomendamos

NUESTROS PODCAST

Salud mental en el Perú: derechos, brechas y barreras invisibles

La cobertura en salud mental en el Perú ha avanzado, pero aún enfrenta grandes retos. El Dr. Elmer Huerta conversa con el Dr. Alfredo Sobrevilla Ricci, gerente general de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, sobre la ampliación del PEAS para incluir todos los diagnósticos de salud mental, la escasez de profesionales y las barreras que impiden un tratamiento continuo. Un análisis claro y urgente sobre cómo lograr un acceso real y sostenido a la atención en salud mental.

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
UTC Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA