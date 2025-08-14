Vuelve a la Liga1: Hernán Lisi fue anunciado como nuevo entrenador de UTC

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nuevo timón en Cajamarca. Por malos resultados en el inicio del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, la directiva de UTC optó por cesar a Pablo Bossi como el director técnico de su primer equipo.

Ahora, este elenco le encontró rápido reemplazo. Y es que, por medio de sus redes sociales, en UTC anunciaron al argentino Hernán Lisi como su flamante entrenador. Su contrato va hasta el final de la presente temporada de la liga peruana de primera división.

"¡Nueva etapa! Le damos la bienvenida al profesor Hernán Lisi, quien asume la dirección técnica de nuestro equipo", fue lo que indicaron desde la tienda de UTC.

UTC aguarda mejorar con Hernán Lisi

Además, indicaron que esperan que con la llegada del nuevo DT se den los resultados esperados en el corto plazo.

"Enfocados en trabajar duro para dar lo mejor de ahora en adelante. ¡Siempre contigo, Gavilán!", agregaron desde el conjunto que viste con indumentaria crema.

Hay que tener en cuenta que el nuevo estratega de UTC tiene pasado en el fútbol peruano profesional. Resulta que con anterioridad pasó por Unión Comercio, Academia Cantolao y Deportivo Municipal (también dirigió a Banfield, Deportivo Pereira, Nacional de Paraguay, Unión Temuco, entre otros).

Además, el popular 'Gavilán' marcha en el último lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2025 en la Liga1 con solo un punto. En la próxima jornada recibe a Juan Pablo II College.

Programación de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 15 de agosto

Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau





Sábado 16 de agosto

Alianza Universidad vs. Los Chankas (reprogramado)

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Heraclio Tapia

UTC vs. Juan Pablo II

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Germán Contreras

Binacional vs. Sporting Cristal

Hora: 5:30 p.m

Estadio: Guillermo Briceño

Alianza Lima vs. ADT

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alejandro Villanueva





Domingo 17 de agosto

Sport Huancayo vs. Universitario

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: IPD Huancayo

Melgar vs. Ayacucho FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: UNSA

Cusco FC vs. Alianza Atlético

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Descansa: Cienciano

