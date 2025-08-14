Refuerzo de selección: la colombiana Doris Manco es nueva jugadora de Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima sigue activo en el mercado de fichajes con miras a la temporada 2025-2026 de la disciplina de vóley y este jueves anunció a su sexto refuerzo. La armadora colombiana Doris Manco González se une al plantel blanquiazul.

“Desde Colombia. Bienvenida a las bicampeonas, Doris. ¡Nueva armadora blanquiazul!”, publicó mediante sus redes sociales el conjunto bicampeón de la Liga Peruana de Vóley.

Doris Manco compartió un mensaje a la hinchada de Alianza Lima a través de un video y expresó su alegría por concretar el primer reto internacional de su trayectoria.

“Hola blanquiazules, soy Doris González, nueva armadora de las bicampeonas. Estoy muy feliz de llegar al equipo, prometo dar mi 100 % y dejarlo todo en la cancha. Nos vemos pronto. ¡Arriba Alianza!”, dijo.

Doris Manco, nueva armadora de Alianza Lima

El equipo blanquiazul, que continuará bajo la dirección del argentino Facundo Morando, se quedó sin las colocadoras Marina Scherer y Fabiana Távara. Así, Alianza Lima ha fichado a las colombianas María Alejandra Marín y Doris Manco, ambas integrantes de la selección ‘cafetera’.

Marín es capitana de Colombia, mientras que Manco González es su relevo en el seleccionado. Las dos jugadoras fueron parte del plantel que logró el último fin de semana el subcampeonato de la Copa Panamericana 2025 en México.

Doris Manco tiene 18 años y cuenta con una estatura de 1.77 metros. Ha representado a la Selección Antioquía de Vóleibol en la liga de esa región.

Manco busca tener un lugar en la convocatoria final de la Selección de Colombia, que desde el 22 de agosto disputará el Mundial de Vóleibol Femenino por segunda vez en su historia.

Con esta incorporación, ya son seis los refuerzos de Alianza Lima pensando en el siguiente curso, donde buscará el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley, jugará otra vez el Sudamericano de Clubes y por primera ocasión disputará el Mundial de Clubes, en diciembre de este año.

Desde Colombia. 🇨🇴😍



Bienvenida a las bicampeonas, Doris. ✍🏾

¡Nueva armadora blanquiazul! 💙 pic.twitter.com/tNOxj73rCi — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) August 14, 2025

¿Cuáles son los fichajes de Alianza Lima Vóley para la temporada 2025-2026?

Sandra Ostos (Atacante / Opuesta) - Perú

María Alejandra Marín (Armadora) - Colombia

Yanlis Féliz (Atacante / Opuesta) - República Dominicana

Elina Rodríguez (Atacante) - Argentina

Aline Tim Rodrigues (Central) - Portugal

Doris Manco González (Armadora) - Colombia

Salidas de Alianza Lima