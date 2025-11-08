Franco Velazco va por todo: "Queremos lograr el tetracampeonato y hacer una linda Copa Libertadores"

Universitario de Deportes festejó por todo lo alto la obtención del segundo tricampeonato nacional de su historia. Los cremas se hicieron con el título de la Liga1 Te Apuesto 2025, enlazando así el éxito con lo hecho en el 2023 y 2024.

Aunque no pudo ganarle a Deportivo Garcilaso (0-0) en el Monumental, ello no opacó la gran fiesta en las tribunas y la cancha para la gente crema. La ‘U’ dio la vuelta olímpica, celebró con bengala en mano y sus hinchas dejaron el aliento hasta el último momento.

Lo vivido por Universitario fue destacado por el administrador Franco Velazco, quien retribuyó la conquista al sacrificio de los años anteriores.

“Es un tricampeonato histórico, es el resultado de mucho sacrificio y esfuerzo. Los primeros años fueron difíciles y ahora felices de consagrarnos con este campeonato histórico", indicó.

Universitario piensa en el tetracampeonato

Velazco mencionó que en el grupo de trabajo de la administración, que comenzó con Jean Ferrari al mando, tenían la visión de consolidar a Universitario ganando de manera contundente los títulos de la Liga1.

“No queremos pecar de soberbios, pero es un proceso que hemos seguido con dedicación y sabíamos que en algún momento íbamos a cosechar”, dijo.

Para la ‘U’, la exigencia siempre estará presente, por lo que le titular del club no dudó en apuntar que los retos para el 2026 será ir por el tetracampeonato nacional, que sería el primero para los merengues, y apuntar hacia los cuartos de final de la Copa Libertadores.

"Vamos a volver a enfrentar doble competencia, siempre con la mira puesta en los mejores objetivos. Nos hemos puesto la valla muy alta, lograr el tetracampeonato y hacer una competencia muy linda en Libertadores, mirando con mucha ambición los cuartos de final”, remarcó.

¿Fossati y Ureña se quedan en la ‘U’?

Franco Velazco fue consultado por los casos del entrenador Jorge Fossati y el mediocampista chileno Rodrigo Ureña, quienes tienen un año más de vínculo con Universitario, sin embargo, todavía no han garantizado que se mantendrán en las filas cremas.

“(Fossati) Tiene contrato, hay que esperar que termine el campeonato. Estamos soñando con lograr el récord, que es terminar invicto el campeonato, así que el partido en Andahuaylas será difícil", dijo sobre el DT.

“Rodrigo tiene contrato, hay que esperar, ahora es momento de celebración, no hay que adelantarse. Sé que ustedes les ponen la pregunta a los muchachos, pero estamos haciendo un buen trabajo en la parte deportiva con Álvaro Barco. Esperaremos que termine el torneo”, detalló sobre Ureña.