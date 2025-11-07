Sporting Cristal clasificó a la Copa Libertadores 2026: ¿cuándo y contra quién jugará en los playoffs de la Liga1?

Una vez más presente. Sporting Cristal le ganó 2-1 a Cienciano por la fecha penúltima fecha del Torneo Clausura y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, con lo que llegará a las 41 presencias en el máximo torneo internacional del continente.

La victoria en el Alberto Gallardo con un golazo en los descuentos de Martín Távara le permitió a Sporting Cristal alcanzar los 60 puntos en la tabla acumulada y quedarse de manera oficial con el cuarto casillero, lo que representa que volverá a representar al país en la Copa Libertadores.

En la edición 2025, el cuadro de Paulo Autuori disputó la fase de grupos, aunque no llegó a superar esa instancia.

Sporting Cristal se consolida como el equipo peruano que más veces estuvo en la Copa Libertadores, dejando atrás a Universitario (36) y Alianza Lima (32), quien también estarán en el torneo el siguiente año.

¿Contra quién jugará Sporting Cristal en los playoffs de la Liga1?

A Sporting Cristal (60) le queda un partido más por jugar en el Torneo Clausura, pero ese resultado no cambiará que se quedará en el cuarto puesto de la tabla acumulada.

De esta manera, los celestes acceden a los playoffs por el subcampeonato de la Liga1 Te Apuesto 2025 y por el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sí o sí tendrán que afrontar las semifinales. Cristal abrirá esa llave en condición de local y cerrará como visitante.

Su rival se conocerá en la última fecha del Clausura. Cusco FC es segundo (67) y Alianza Lima es tercero (65). Los dorados visitarán a Sport Huancayo y en simultáneo los blanquiazules recibirán a UTC en Matute.

A Alianza Lima solo le sirve ganar y esperar que Cusco FC pierda, porque incluso el empate de los dorados los obligaría a golear para superarlos en la diferencia de goles.

El cuadro que se quede con el tercer puesto de la tabla acumulada será el rival de Sporting Cristal en las semifinales de los playoffs. El vencedor de esa serie accederá a las finales frente al club que termine en el segundo puesto de la general.

¿Cuándo jugará Sporting Cristal en los playoffs de la Liga1?

La Liga de Fútbol Profesional definió las fechas para los playoffs, que se realizarán en partidos de ida y vuelta en sus dos instancias.

La semifinal ida se disputará el martes 2 de diciembre, con Sporting Cristal siendo local. La semifinal vuelta se jugará el sábado 6 de diciembre.

Después de ello se jugará la final ida de los playoffs, pactada para el miércoles 10 de diciembre. En caso que Cristal avance a esta ronda, también comenzará como local. La final vuelta se jugará el domingo 14 de diciembre.