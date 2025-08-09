Liga 1: Grau visita a Los Chankas por la fecha 5

La previa del choque de Los Chankas ante Grau, a disputarse en el estadio Los Chankas el domingo 10 de agosto desde las 13:15 horas. El árbitro será Jesús Cartagena Tiburcio.

Los Chankas recibirá a Grau, en el marco de la fecha 5 de la Liga 1, el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 13:15 horas, en el estadio Los Chankas.

Así llegan Los Chankas y Grau

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Cienciano. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Deportivo Garcilaso. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a Grau con un marcador de 2-1.

Jesús Cartagena Tiburcio será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs Alianza Universidad: 16 de agosto - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sport Boys: 23 de agosto - 15:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs Comerciantes Unidos: 15 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Cienciano: 24 de agosto - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 2: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar

Horario Los Chankas y Grau, según país