Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Liga 1: Grau visita a Los Chankas por la fecha 5

Grau visita a Los Chankas por la fecha 5
Grau visita a Los Chankas por la fecha 5
Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Los Chankas ante Grau, a disputarse en el estadio Los Chankas el domingo 10 de agosto desde las 13:15 horas. El árbitro será Jesús Cartagena Tiburcio.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Chankas recibirá a Grau, en el marco de la fecha 5 de la Liga 1, el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 13:15 horas, en el estadio Los Chankas.

Así llegan Los Chankas y Grau

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Cienciano. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Deportivo Garcilaso. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otro 1. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a Grau con un marcador de 2-1.

Jesús Cartagena Tiburcio será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 6: vs Alianza Universidad: 16 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sport Boys: 23 de agosto - 15:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 6: vs Comerciantes Unidos: 15 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Cienciano: 24 de agosto - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 2: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar
Horario Los Chankas y Grau, según país
  • Argentina: 15:15 horas
  • Colombia y Perú: 13:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:15 horas

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Los Chankas Grau Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA