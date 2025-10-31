Los Chankas vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 17 del Torneo Clausura?

Los Chankas vs Ayacucho FC EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 17 del Torneo Clausura.

Los Chankas vs Ayacucho FC EN VIVO: se enfrentan este sábado 1 de noviembre por la fecha 17 del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Los Chankas, de la ciudad de Andahuaylas, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Los Chankas vs Ayacucho FC: cómo llegan a la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Los Chankas llegan al partido con la obligación de ganar. Se encuentra en el puesto 10 del Torneo Clausura con 21 puntos. Ayacucho FC, en tanto, ha venido recuperando posiciones. Ha ganado dos de los últimos cinco partidos, estando en el puesto 15 con 14 unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC se disputará este sábado 1 de noviembre en el Estadio Los Chankas de la ciudad de Andahuaylas. El recinto tiene capacidad para 10 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC comienza a la 1:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC comienza a las 2:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Los Chankas vs Ayacucho FC en vivo?



El partido entre Los Chankas vs Ayacucho FC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Los Chankas vs Ayacucho FC: alineaciones posibles

Los Chankas: Hairo Camacho; Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana; Kelvin Sánchez, Jordan Guivib, Oshiro Takeuchi; Franco Torresm José Manzaneda y Pablo Bueno.

Ayacucho FC: Juan David Valencia; Jean Falconí, Manuel Ganoza, Brackson León, Dylan Caro; Derlis Orué, Diego Ramírez, Adrián de la Cruz; Hideyoshi Arakaki, Maximiliano Pérez y Franco Caballero.