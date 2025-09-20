Melgar vs. Los Chankas: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

FBC Melgar vs. Los Chankas EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de septiembre en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa (Arequipa). El partido corresponde a la fecha 10 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Melgar soñaba con recuperarse para ir en búsqueda del Clausura con la llegada de Juan Reynoso a la dirección técnica, no obstante, apenas pudo sumar un punto de los últimos seis que tuvo en juego, nada menos que ante rivales directos como Universitario y Garcilaso.

La lucha por el Clausura prácticamente quedó en segundo plano en el ‘Dominó’, que incluso tiene en riesgo jugar un torneo internacional para el próximo año.

En Arequipa recibirá a Los Chankas, que persigue el sueño de alcanzar su primer torneo Conmebol. Los andahuaylinos van por el golpe como visitantes.

Melgar vs Los Chankas: altas y bajas para la fecha 10 del Torneo Clausura 2025

Para este cotejo, Melgar recupera al volante Walter Tandazo tras cumplir su sanción por ser expulsado ante Universitario. En tanto, Los Chankas llega con su plantel completo.

¿Cuándo y dónde juegan Melgar vs Los Chankas EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

El partido de FBC Melgar ante el elenco andahuaylino de Los Chankas está programado para el domingo 21 de septiembre en el Estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Melgar vs Los Chankas EN VIVO por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a la 1:00 p.m.

, el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a la 1:00 p.m. En Colombia, el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a la 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a la 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a las 3:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a las 12:00 p.m.

En España, el partido entre Melgar vs. Los Chankas comienza a las 8:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el Melgar vs Los Chankas EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Melgar vs Los Chankas: alineaciones posibles

Melgar: Carlos Cáceda; Matías Lazo, Pier Barrios, Alec Deneumostier, Mathías Llontop; Alexis Arias, Horacio Orzán; Cristian Bodacahar, Nicolás Quagliata, Jhamir D'Arrigo y Bernardo Cuesta ©.

Los Chankas: Hairo Camacho; Braian Rivero, Ederson Mogollón, Héctor González, Ronald Vega, Ayrthon Quintana; Jorge Palomino, Adrián Quiróz, José Manzaneda ©; Franco Torres y Pablo Bueno.

Melgar vs Los Chankas: últimos resultados

18/09/2025 | Deportivo Garcilaso 1-1 Melgar – Clausura

14/09/2025 | Melgar 1-2 Universitario – Clausura

24/08/2025 | ADT 2-2 Melgar – Clausura