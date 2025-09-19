Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Real Madrid vs. Espanyol: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 5 de LaLiga?

Guía TV, Real Madrid vs Espanyol por la liga española.
Guía TV, Real Madrid vs Espanyol por la liga española. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Real Madrid, invicto y líder en lo que va de LaLiga, recibe a Espanyol en el Estadio Santiago Bernabéu.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid vs. Espanyol se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 5 de LaLiga EA Sports 2025-26.

La tienda de Real Madrid pone en juego el liderato de LaLiga y su pleno de triunfos con Xabi Alonso al mando, que devolverá la titularidad a Vinicius Junior, ante el equipo revelación en el arranque del campeonato, un Espanyol que, lanzado con 10 puntos de 12 posibles, sueña con acabar con tres décadas sin vencer en el Santiago Bernabéu.

Tras el sobresfuerzo realizado para vencer en inferioridad numérica sus dos últimos partidos -Real Sociedad en Anoeta y Olympique de Marsella en el Bernabéu-, por las expulsiones de Dean Huijsen y Dani Carvajal que le dejaron con diez, el Real Madrid recibe a rival repleto de moral.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Real Madrid y el Espanyol a la fecha 5 de LaLiga?

La 'Casa Blanca' viene de vencer 2-1 a Olympique Marsella en la Champions League, mientras que los de Cataluña vienen de derrotar 3-2 a Mallorca por la liga española de primera división.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Espanyol en vivo por la jornada 5 de LaLiga 2025-26?

El partido está programado para el sábado 20 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene una capacidad para 84,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Espanyol en vivo por la jornada 5 de LaLiga 2025-26?

  • En Perú, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:15 a.m. 
  • En España, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 4:15 p.m. 
  • En Colombia, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:15 a.m.
  • En Ecuador, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:15 a.m.
  • En Chile, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 11:15 a.m.
  • En Bolivia, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 10:15 a.m.
  • En Venezuela, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 10:15 a.m.
  • En Argentina, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 11:15 a.m.
  • En Brasil, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 11:15 a.m.
  • En Paraguay, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 11:15 a.m.
  • En Uruguay, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 11:15 a.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Espanyol en vivo por TV?

El partido de Real Madrid contra Espanyol será transmitido en D Sports, DGO y Movistar LaLiga. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs Espanyol: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Raúl Asencio, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Brahim o Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Pol Lozano; Dolan, Puado y Roberto Fernández.

(Con información de EFE)

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Real Madrid Espanyol LaLiga Ligas europeas

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA