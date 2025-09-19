Real Madrid vs. Espanyol: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la fecha 5 de LaLiga?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid vs. Espanyol se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 5 de LaLiga EA Sports 2025-26.

La tienda de Real Madrid pone en juego el liderato de LaLiga y su pleno de triunfos con Xabi Alonso al mando, que devolverá la titularidad a Vinicius Junior, ante el equipo revelación en el arranque del campeonato, un Espanyol que, lanzado con 10 puntos de 12 posibles, sueña con acabar con tres décadas sin vencer en el Santiago Bernabéu.

Tras el sobresfuerzo realizado para vencer en inferioridad numérica sus dos últimos partidos -Real Sociedad en Anoeta y Olympique de Marsella en el Bernabéu-, por las expulsiones de Dean Huijsen y Dani Carvajal que le dejaron con diez, el Real Madrid recibe a rival repleto de moral.



¿Cómo llegan Real Madrid y el Espanyol a la fecha 5 de LaLiga?

La 'Casa Blanca' viene de vencer 2-1 a Olympique Marsella en la Champions League, mientras que los de Cataluña vienen de derrotar 3-2 a Mallorca por la liga española de primera división.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Espanyol en vivo por la jornada 5 de LaLiga 2025-26?

El partido está programado para el sábado 20 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu. El recinto tiene una capacidad para 84,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Espanyol en vivo por la jornada 5 de LaLiga 2025-26?

En Perú , el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:15 a.m.

, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:15 a.m. En España , el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 4:15 p.m.

, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 4:15 p.m. En Colombia, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:15 a.m.

En Ecuador, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 9:15 a.m.

En Chile, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 11:15 a.m.

En Bolivia, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 10:15 a.m.

En Venezuela, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 10:15 a.m.

En Argentina, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 11:15 a.m.

En Brasil, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 11:15 a.m.

En Paraguay, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 11:15 a.m.

En Uruguay, el partido Real Madrid vs Marsella comienza a las 11:15 a.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Espanyol en vivo por TV?

El partido de Real Madrid contra Espanyol será transmitido en D Sports, DGO y Movistar LaLiga. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Real Madrid vs Espanyol: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Raúl Asencio, Fran García; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Brahim o Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Edu Expósito, Urko, Pol Lozano; Dolan, Puado y Roberto Fernández.

(Con información de EFE)