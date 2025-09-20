Liga 1: Por la fecha 10 se enfrentarán Melgar y Los Chankas

Todos los detalles de la previa del partido entre Melgar y Los Chankas, que se jugará el domingo 21 de septiembre desde las 13:00 horas en el estadio Monumental de la UNSA.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Chankas y Melgar se enfrentarán en el estadio Monumental de la UNSA el próximo domingo 21 de septiembre desde las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Liga 1.

Así llegan Melgar y Los Chankas

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

Melgar igualó 1-1 frente a Deportivo Garcilaso. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Le convirtieron 7 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas viene de un triunfo 2 a 1 frente a Sport Huancayo. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 8 goles y le metieron 9 en su arco.

Un repaso por el historial de los últimos 3 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 27 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y sellaron un empate en 1.

Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs Comerciantes Unidos: 27 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cienciano: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Grau: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 10: vs Melgar: 21 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs UTC: 29 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Cusco FC: 4 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Horario Melgar y Los Chankas, según país