Miguel Rondelli: "Sporting Cristal fue el que nos planteó mejor partido en Cusco"

El plantel de Cusco FC ya está en Lima para enfrentar este miércoles a Sporting Cristal en el Estadio Nacional por la final ida de los play-offs de la Liga1 Te Apuesto 2025, que pone en juego la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con el entrenador Miguel Rondelli a la cabeza, el cuadro dorado busca un resultado positivo para cerrar la serie el próximo domingo en condición de local y con el factor de la altura como punto a considerar.

“Estamos con ganas de jugar ya después de tanto tiempo y con ganas ya que se termine el año porque fue muy largo. Nosotros empezamos en enero la temporada y vamos a terminar el 14 de diciembre, es una locura, pero prefiero estar acá que descansando", declaró el estratega argentino.

Cusco FC enfrenta a Sporting Cristal en Lima

Cusco FC se quedó con el segundo puesto de la tabla acumulada y accedió directamente a las finales de los play-offs. En esta instancia se medirá a Sporting Cristal, que en las semifinales eliminó a Alianza Lima por la vía de los penales.

“Sabíamos que cualquiera de los dos iba a ser complicado, son equipos acostumbrados a jugar este tipo de partidos, para nosotros es una experiencia nueva", manifestó el DT imperial.

Aunque no optó por preferir a algún rival específico, Miguel Rondelli destacó que fue Sporting Cristal el cuadro que les generó más dificultades cuando se midieron en la altura, donde Cusco FC ganó por 3-2.

“Con Cristal fue con el que más nos costó en altura, sin desmerecer a Universitario y a Alianza Lima. En Cusco fue el que nos planteó mejor el partido, aguantó hasta el último minuto y el marcador lo demuestra, ganamos 3-2 mientras que los otros partidos lo ganamos más holgado”, dijo.

Cusco FC, clasificado a la Copa Libertadores

Desde que cambió su nombre de Real Garcilaso a Cusco FC, el representativo cusqueño clasificó por primera vez a la Copa Libertadores. Para la edición 2026, tiene asegurado un lugar en la Fase 2 del certamen. Si logra derrotar a los celestes, accederá de forma directa a la Fase de Grupos.

“Estoy motivado por la instancia, nos propusimos a inicio de año estar en el play-off, intentar clasificar a la Libertadores. Entonces ya estamos adentro y tener la chance de entrar a fase de grupos es meritorio", concluyó Rondelli.