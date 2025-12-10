Últimas Noticias
Ya mira al 2026: Melgar empezó su pretemporada con el objetivo de la Liga1 y Copa Sudamericana

En la Liga1 2025, Bernardo Cuesta anotó cuatro goles en Melgar.
En la Liga1 2025, Bernardo Cuesta anotó cuatro goles en Melgar. | Fuente: Melgar Oficial
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Melgar ya se alista para lo que será la próxima temporada de la Liga1. Pablo Erustes, de momento, es su principal fichaje.

Melgar quedó en el sexto lugar de la Tabla Acumulada de la Liga1 Te Apuesto 2025, con lo que aseguró un cupo en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Luego del último cotejo de Melgar ante Alianza Lima (2-2), a fines de octubre; los jugadores han regresado a los trabajos e iniciaron así la pretemporada 2026, bajo las órdenes del director técnico peruano Juan Reynoso.

A través de sus redes sociales, el FBC Melgar confirmó la vuelta a los entrenamientos, todo para afrontar la próxima campaña de la primera división nacional y Sudamericana de la mejor manera.

Alexis Arias es parte del plantel de FBC Melgar.
Alexis Arias es parte del plantel de FBC Melgar. | Fuente: Melgar Oficial

Melgar y sus trabajos de pretemporada

"Iniciamos un nuevo camino con compromiso, entrega e ilusión. En este capítulo rugimos todos", es lo que indica el club en sus redes sociales.

En las imágenes compartidas por el 'León del Sur' aparecen referentes como Bernardo Cuesta, delantero que tiene contrato hasta fines del año 2026, y Alexis Arias.

Por otra parte, desde Melgar anunciaron a lo grande la contratación del atacante argentino Pablo Erustes. El fichaje llegó procedente del Deportivo Garcilaso.

"¡Pablo ya está en su nueva casa! Bienvenido a la Ciudad Blanca. Qué bien te queda la rojinegra", le dijeron como saludo al ahora exjugador del popular 'Pedacito de cielo'.

Hay que tener en cuenta que Erustes que uno de los principales protagonistas en la campaña del 'Garci', el cual también clasificó a la Copa Sudamericana. Con la camiseta celeste, el delantero anotó 15 goles; 9 fueron de jugada, 3 de cabeza y los otros 3 por medio de un tiro desde el punto de penal.

FBC Melgar Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

RPP TV

En Vivo

