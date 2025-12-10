Ya mira al 2026: Melgar empezó su pretemporada con el objetivo de la Liga1 y Copa Sudamericana

Alexis Arias es parte del plantel de FBC Melgar. | Fuente: Melgar Oficial

Melgar y sus trabajos de pretemporada

"Iniciamos un nuevo camino con compromiso, entrega e ilusión. En este capítulo rugimos todos", es lo que indica el club en sus redes sociales.

En las imágenes compartidas por el 'León del Sur' aparecen referentes como Bernardo Cuesta, delantero que tiene contrato hasta fines del año 2026, y Alexis Arias.

Por otra parte, desde Melgar anunciaron a lo grande la contratación del atacante argentino Pablo Erustes. El fichaje llegó procedente del Deportivo Garcilaso.

"¡Pablo ya está en su nueva casa! Bienvenido a la Ciudad Blanca. Qué bien te queda la rojinegra", le dijeron como saludo al ahora exjugador del popular 'Pedacito de cielo'.

Hay que tener en cuenta que Erustes que uno de los principales protagonistas en la campaña del 'Garci', el cual también clasificó a la Copa Sudamericana. Con la camiseta celeste, el delantero anotó 15 goles; 9 fueron de jugada, 3 de cabeza y los otros 3 por medio de un tiro desde el punto de penal.