Ya mira al 2026: Melgar empezó su pretemporada con el objetivo de la Liga1 y Copa Sudamericana

Melgar quedó en el sexto lugar de la Tabla Acumulada de la Liga1 Te Apuesto 2025, con lo que aseguró un cupo en la próxima edición de la Copa Sudamericana.
Luego del último cotejo de Melgar ante Alianza Lima (2-2), a fines de octubre; los jugadores han regresado a los trabajos e iniciaron así la pretemporada 2026, bajo las órdenes del director técnico peruano Juan Reynoso.
A través de sus redes sociales, el FBC Melgar confirmó la vuelta a los entrenamientos, todo para afrontar la próxima campaña de la primera división nacional y Sudamericana de la mejor manera.