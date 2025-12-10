El remplazo de Hernán Barcos: Alianza Lima avanza las negociaciones por el fichaje de Luis Ramos

La directiva de Alianza Lima tomó la decisión de ponerle punto final a la etapa de Hernán Barcos, luego de cinco temporadas en la institución. El capitán y máximo goleador extranjero se va del conjunto blanquiazul, principalmente por haber en la plantilla dos centrodelanteros de más de 40 años (Paolo Guerrero es el otro).

No habrá vuelta atrás en el caso del ‘Pirata’ y Alianza Lima buscará renovar nombres en la posición de ‘9’. Guerrero continuará; pero, así como Hernán Barcos, tampoco estará el próximo año en el equipo Matías Succar.

En La Victoria, se ha considerado reforzarse con un ‘9’ extranjero, sin embargo, toma fuerza que esa plaza sea ocupada por otro futbolista nacional: Luis Ramos.

¿Luis Ramos a Alianza Lima?

RPP pudo conocer sobre el interés concreto de Alianza Lima por Luis Ramos, el atacante de 25 años que esta temporada ha tenido un rendimiento importante con el América de Cali en el fútbol colombiano, completando un total de 12 goles entre todas las competiciones.

Ramos terminó por hacerse del puesto como titular en América de Cali y también es un nombre fijo en la Selección Peruana.

Así, este delantero cumple con los requisitos que se buscan en la institución íntima, como rejuvenecer el puesto de ‘9’, ir por un futbolista con buen nivel reciente y con el plus de no gastar un cupo extranjero.

Luis Ramos también maneja ofertas de otras ligas, por lo que Alianza Lima avanza con énfasis en las negociaciones para poder cerrar su fichaje.

Cusco FC, el dueño del pase de Luis Ramos

Tras una destacada campaña con Los Chankas en la Liga2, Luis Ramos llegó a Cusco FC en la temporada 2024, convirtiéndose en el goleador del elenco dorado. El rendimiento mostrado llevó a que se le haga un contrato hasta finales del 2027.

Así, Cusco FC cedió a préstamo al delantero para este curso al América de Cali. El acuerdo entre las instituciones era que los ‘Diablos’ tenían la primera opción de compra por el pase en caso decidan quedarse con la ficha del jugador.

Según el periodista Pipe Sierra, América de Cali quiso ejercer esa compra por Ramos, pero pagando a cuotas por el 50 % del pase, en una cifra superior al medio millón de dólares. Cusco FC no tomó a bien esa alternativa y dieron por terminadas las negociaciones, con lo que no continuaría en el club para el 2026.

Aunque Cusco FC tenga la opción de integrar a Luis Ramos a su próxima plantilla, ya apostó por Facundo Callejo, a quien le extendió su contrato meses atrás. De esta forma, todo se encamina para que el ‘9’ nacional tome otro rumbo para el siguiente curso.