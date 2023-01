Ocho clubes decidieron no participar de la Liga 1 2023: ¿cómo entender la polémica que se ha generado en el fútbol peruano?

"¿Qué es lo que hizo la FPF? Solicitó una medida cautelar para que el consorcio, en este caso Gol Perú, no pueda transmitir los partidos de los equipos cuyos derechos, según los estatutos, pertenecen a la Federación (...) Son 8 los equipos que se han unido y han dicho que si esta medida cautelar no se levanta. Es decir, si es que no se pueden televisar los partidos, no vamos a participar del torneo", explica Andrea Closa.