Pablo Sabbag a RPP: "Yo solo trato de esforzarme, muchos dicen que soy un jugador roto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por fin se le dio. En el partido que Alianza Lima goleó 3-0 a Cienciano por la fecha 8 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, el delantero colombiano-sirio Pablo Sabbag marcó su primer gol de la temporada.

Con un cabezazo, Pablo Sabbag anotó el tercer tanto para Alianza Lima. Gran parte de la presente campaña, el atacante la pasó fuera de las canchas por una lesión y RPP conversó con él por su momento en la escuadra blanquiazul de La Victoria, que está en la cima de la Liga 1.

"No me sentía ansioso y por ahí sí tenía ganas de anotar. No creo que la palabra sea ansiedad. No estaba preciso. Al final llegó el gol y marcar significa muchísimo para mí", le dijo Sabbag a Fútbol como cancha.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

La palabra del delantero Pablo Sabbag

Descentralizado Pablo Sabbag aún no gana títulos en Alianza.

Asimismo, el exjugador del Atlético Nacional fue consultado sobre el tiempo que estuvo alejado de los terrenos de juego.

"Es difícil no jugar. Por ahí la gente que no es de fútbol no le ve tanto así. Acá sabemos que no jugar un mes es un montón. Si te pones a mirar mi último año, termino jugando y de ahí me lesiono. No es que fueron cinco meses, sino que tuvo poca actividad", remarcó.

En otro momento de la conversación, Pablo Sabbag se refirió a las críticas que ha recibido en las redes sociales por su estado futbolístico.

"La verdad es lo que se ve en el campo, no lo que las personas que dicen que estoy para 20 o 25 minutos, muchos dicen que soy un jugador roto. Yo solo trato de esforzarme y recuperar el ritmo de juego. Estoy recuperando mi nivel", apuntó.

Sabbag y lo que piensa de los DT de Alianza Lima

Más adelante, Pablo Sabbag habló de la salida del entrenador Mariano Soso y la salida del colombiano Alejandro Restrepo.

"Cada uno tiene su estilo e idea de juego. Los dos siempre han dado lo mejor de sí. No tengo ninguna sola quejas sobre ellos ya que son excelentes humanos y trabajadores. En el clásico perdemos y esos partidos a veces sacan técnicos", dijo.

NUESTROS PODCAST

¿Cuál es el impacto en la salud mental de los cónyuges de pacientes con cáncer?

El doctor Elmer Huerta nos explica cuál es el impacto en la salud mental de los cónyuges de pacientes de cáncer.