El 2025, año de grandes regresos de referentes al fútbol peruano

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El libro de fichajes de mitad de temporada 2025 de la Liga1 Te Apuesto está abierto. Así, los 19 conjuntos que son parte del campeonato trabajan con su dirigencia para lograr refuerzos que los ayuden a lograr sus objetivos.

Por ejemplo, tanto Alianza Lima y Universitario de Deportes han sumado nombres no solo de cara a lo que queda de campaña en la primera división nacional, sino también en los octavos de final de la Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente.

Es así que parte de la legión peruana que se encontraba en el extranjero dio media vuelta para ser parte, otra vez, de la Liga1. Ante ello, ¿cuáles han sido los retornos de futbolistas de renombre al balompié nacional en los últimos días?

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Universitario, el bicampeón que se reforzó atrás y al medio

La 'U', ya con la presencia de Jorge Fossati en la dirección técnica, se hizo con los servicios del central Anderson Santamaría. Tuvo una oferta para llegar a otro elenco de la liga local de élite, pero el también exPuebla, Atlas y Santos Laguna optó por la propuesta crema. No jugaba en la Liga1 desde el 2017.

Además, el actual monarca del fútbol peruano sorprendió con el arribo del volante Jesús Castillo. Este buscó minutos que no gozaba en el Gil Vicente de Portugal, por lo que los merengues lograron su ficha. En el 2023 salió de Sporting Cristal rumbo a tierras lusas.

Jesus Castillo tiene contrato en la 'U' hasta el 2028. | Fuente: Club Universitario de Deportes

En Alianza Lima sumaron dos grandes nombres

Luego de su salida del Malmö FF en Suecia, Sergio Peña buscó el éxito en el PAOK griego, pero este no llegó. Por lo mismo es que se activó la opción de ponerse la indumentaria blanquiazul y no la pensó dos veces para firmar por el equipo de sus amores. Debutó en lo profesional como íntimo en 2012 y de allí pasó por el Granada, San Martín, CD Tondela y el FC Emmen.

En tanto, y cuando se creía que iba a llegar a la 'U', Miguel Trauco dejó de lado su hinchaje por el club de Ate para pisar La Victoria. Jugó anteriormente en Unión Comercio, Universitario, Flamengo, Saint Étienne, San José Earthquakes y el Críciuma.

Trauco ha jugado la Liga1 y Copa Libertadores y Sudamericana en Alianza. | Fuente: Club Alianza Lima

Un Sporting Cristal con protagonismo

En este mercado de fichajes, el entrenador Paulo Autuori optó por dar salida a siete jugadores en Sporting Cristal, entre ellos el defensa central Gianfranco Chávez.

Es así que la dirigencia rimense trabajó sobremanera y, en un primer momento, cerró el fichaje de Miguel Araujo. El futbolista estaba libre tras irse del Portland Timbers y ahora es uno de los líderes en el club del Rímac que marcha invicto en lo que va del Clausura.

No todo quedó ahí ya que se aseguraron la presencia de Luis Abram, procedente del Atlanta United. Vuelve a casa desde el 2017 luego de su paso en Vélez Sarsfield, Granada y el Cruz Azul.

Por último, pero no menos importante, el 'Chaval' Cristian Benavente es parte de nuevo de la Liga1 ahora con Sporting Cristal (jugó en Real Madrid Castilla, FC Pyramids, MK Dons, Sporting Charleroi y más).

Raúl Ruidíaz en la Liga1

También en la Liga1 Te Apuesto 2025 tenemos a Raúl Ruidíaz, ahora goleador con la camiseta de Atlético Grau. Pudo darse su regreso a Universitario, aunque actualmente defiende al club albo tras estar nueve años en el extranjero en Monarcas Morelia y el Seattle Sounders.

¡Bienvenido al Rímac, Cristian!



Nos complace en presentar a Cristian Benavente como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026.



¡A darlo todo por la Celeste! 💪#SaludBenavente#FuerzaCristal pic.twitter.com/CWak56c4lP — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 8, 2025

NUESTROS PODCAST

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.