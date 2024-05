Ana Paula Consorte le pregunta a Paolo Guerrero por su boda y él contesta: "Algún día, seguro"

La modelo Ana Paula Consorte lanzó su nuevo programa en YouTube con Paolo Guerrero como primer invitado. Durante el episodio, la brasileña le transmitió preguntas de los seguidores, abordando temas desde sus sueños hasta si se considera celoso, además de compartir detalles sobre cómo se conocieron y si tienen planes de boda.



En el debut del podcast de Consorte, Guerrero reveló que se conocieron después de que él le enviara un mensaje en Instagram. "Te mandé un mensaje y me choteaste no sé cuántas veces (...) Me hiciste sufrir tanto, estaba detrás de ti", recordó. También mencionó que no estaba seguro de si ella llegaría a la primera cita: "Habíamos quedado y ni siquiera me respondiste. Fuiste mala".



En otro momento, mencionó que "antes tenía grandes problemas de celos". "Ahora trato de no tener esa enfermedad porque no te conduce a nada", añadió. Asimismo, destacó que su mayor fortaleza radica en su persistencia, mientras que reconoció que confiar demasiado en las personas es su punto débil. Respecto a sus sueños, señaló que prefiere no comentarlos hasta conseguirlos.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre sus planes de boda con Ana Paula Consorte?

"Sobre la boda, ¿para cuándo?", le preguntó Ana Paula Consorte a Paolo Guerrero. "¿Boda? ¿Qué tiene? ¿Cómo que cuándo? No hemos llegado a hablar sobre cuándo nos vamos a casar, pero algún día, seguro”, respondió. Luego añadió: "Hemos hablado de eso ya varias veces. Te estás haciendo la loca, ¿no? Hemos dicho: 'En algún momento nos vamos a casar'. Eso es lo que hemos hablado".



Consorte también le preguntó si quería tener más hijos. Para sorpresa de la modelo, Paolo, quien ya tiene dos hijos con ella, respondió que "no". "Cinco están súper bien, pero uno nunca sabe. Por ahí que viene uno más... más adelante", agregó. También aprovechó el momento para descartar que Ana Paula se encuentre embarazada.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su futuro en Alianza Lima?

Tras un acuerdo polémico con Richard Acuña, presidente de la Universidad César Vallejo, Paolo Guerrero confirmó su ingreso a la UCV durante la presente temporada de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Sin embargo, aunque expresó su agradecimiento al equipo Poeta, reveló a Ana Paula Consorte que "nunca he cerrado las puertas de Alianza Lima".



"Yo soy hincha de Alianza Lima, siempre lo he dicho. Nunca va a cambiar. Para mí sería una ilusión regresar después de muchos años. Llegué con 7 años, me fui con 17. Pero claro, ya no depende de mí. Si Alianza Lima en algún momento me quiere, yo siempre voy a estar dispuesto a regresar. Nunca Alianza Lima estuvo descartado para mí", explicó.

