¡Llegó el '9'! Paolo Guerrero arribó a Trujillo en medio de gran expectativa de los hinchas

Transcurrieron veinte días para que el ‘9’ finalmente llegue a Trujillo. Paolo Guerrero arribó en la mañana de este jueves a la capital de La Libertad en medio de gran expectativa de los aficionados para comenzar su ciclo como nuevo jugador del club Universidad César Vallejo.

El goleador histórico de la Selección Peruana se hizo presente en el grupo aéreo N°8 para abordar el avión privado que lo llevó hasta el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, en Trujillo. Antes de abordar, el ‘9’ se tomó una fotografía en la que estuvo acompañado por Richard Acuña (presidente de César Vallejo), su hermano Julio ‘Coyote’ Rivera, Julio García (asesor legal del futbolista) y Ricardo Caldas (gerente general de Vallejo).

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Paolo Guerrero llegó a Trujillo para incorporarse a Universidad César Vallejo | Fuente: Erling Valverde

Paolo Guerrero ya está en Trujillo

Paolo Guerrero realizará en la tarde de este día su primera práctica en la Villa Poeta y recién pasará los exámenes médicos el viernes, debido a que debe encontrarse en ayunas.

El atacante de 40 años llegó a un acuerdo con Richard Acuña para seguir adelante con el contrato que firmó por toda la temporada 2024, garantizando la seguridad para que viva en Trujillo y extendiendo esta también hacia sus familiares.

Paolo, quien vestirá el dorsal ‘9’ del elenco trujillano, será presentado como nuevo jugador de la institución el martes 27 de febrero, en un evento que se llevará a cabo en el Estadio Mansiche.

Paolo Guerrero dentro del avión privado en el vuelo con rumbo a TrujilloFuente: César Vallejo

El debut de Guerrero con César Vallejo

Paolo Guerrero se incorporará a los entrenamientos de César Vallejo este jueves en la Villa Poeta, que bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera ya prepara el partido frente a Deportivo Garcilaso del domingo 25 de febrero en Cusco por la quinta jornada del Torneo Apertura.

Vallejo no ha tenido el mejor arranque de temporada, consiguiendo solo una victoria en cuatro fechas y cinco goles anotados ante nueve en contra. Aunque el elenco de Trujillo necesita revertir lo más próximo posible su situación en la tabla de posiciones (13°) para no desprenderse de la pelea por el Apertura, no contará con Guerrero para el choque con Garcilaso . Vale tener en cuenta que no tiene un cotejo oficial hace dos meses y solo estuvo entrenándose en los días recientes con un preparador físico. Así, el objetivo inmediato es ponerse a punto en todo aspecto y volver a trabajar con balón.

El fixture de César Vallejo tiene como presentación siguiente al duelo con Garcilaso el choque frente a Cusco FC en el estadio Mansiche. Por la jornada 6 del Apertura, el partido está programado para el 2 de marzo (7:00 p. m.), día en el que finalmente Paolo Guerrero realizaría su debut en el fútbol profesional de Perú.

Tras ese partido, los ‘poetas’ volverán a actuar en Trujillo, pero recibiendo a Sport Huancayo por la fase preliminar de la Copa Sudamericana (7 de marzo). Paolo fue campeón de ese certamen en la edición 2023 con LDU Quito, siendo titular y respondiendo con goles, y para este año tiene como primer reto impulsar a Vallejo hacia la fase de grupos del torneo internacional.

Podcast recomendado ¿De qué trata el caso Los Intocables de la Corrupción que involucra al expresidente Martín Vizcarra? El caso "Los Intocables de la Corrupción" ha vuelto a poner al expresidente Martín Vizcarra en la mira de la justicia. Los graves cargos que se le imputan podrían ocasionar que enfrente una denuncia constitucional ante el Congreso de la República, lo que a su vez lo llevaría a un proceso penal. En el siguiente informe, conozca más sobre este nuevo escándalo que involucra al exjefe de estado. Informes RPP | podcast ¿De qué trata el caso Los Intocables de la Corrupción que involucra al expresidente Martín Vizcarra?

Con la nueva calculadora de RPP Deportes podrás descubrir quién será el nuevo campeón nacional. Ingresa al link, coloca tus pronósticos y tendrás la tabla de posiciones actualizada en tiempo real.