Paolo Guerrero: "Nuestro objetivo es clasificar directamente a la Copa Libertadores"

La tiene clara. Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, aseguró que el objetivo del club siempre será campeonar, pero ahora buscarán clasificar directamente a la Copa Libertadores.

En conversación con L1 Max, el atacante nacional —además— indicó que su idea es quedarse en el cuadro de La Victoria, pero recién se sentará a conversar con la dirigencia finalizado el torneo.

"El objetivo de Alianza siempre será compeonar. Obviamente, hoy por hoy, tenemos el objetivo de clasificar directamente a la Copa Libertadores, pero el objetivo de Alianza siempre será ser campeón", indicó en un primer momento.

"Obvio, yo ya lo dije (sobre quedarse en Alianza Lima). Ahora concentrarnos en lo que resta del campeonato, clasificar directamente a la Libertadores y después sentarnos a conversar. No hay apuro, no hay prisa, creo que con la tranquilidad del caso", complementó.

Paolo Guerrero analizó partido con Los Chankas

Por otro lado, el goleador de Alianza Lima indicó que el cotejo ante Los Chankas fue complicado, pero lo importante es que sumaron los tres puntos.

"Fue un partido difícil, una plaza complicada, creo que hicimos un gran partido, merecido. Nos pusimos en ventaja 2-0, estábamos manteniendo la pelota. Después se nos complicó un poquito, pero pudimos mantener el resultado y justos merecedores del triunfo", dijo al inicio.

"Muy trabado. Esta plaza es complicada, la altura tiene su rol aquí. Lo más importante es que se ganó, se sumó de a tres y continuar trabajando", finalizó.