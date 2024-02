¿Paolo Guerrero no está descartado en Alianza Lima? La respuesta de Bruno Marioni

Una página más en la novela entre Paolo Guerrero y César Vallejo. Este sábado, RPP Deportes pudo conocer que el cuadro poeta respondió a la carta de renuncia del 'Depredador' en las últimas horas.

Y es que en César Vallejo le indicaron a Paolo Guerrero que no le otorgarán la exoneración de 30 días de preaviso para presentar su renuncia. Así, desde Trujillo, indican tomarán las medidas legales respectivas. Ante este panorama, ¿hay posibilidad que el delantero de 40 años pueda llegar a Alianza Lima de cara al Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto?

Esta interrogante fue respondida por Bruno Marioni, gerente deportivo blanquiazul. En conversación con L1 Radio, fue tajante en hablar sobre la chance de ver a Guerrero con la camiseta íntima en las próximas semanas.

Alianza Lima responde por Paolo Guerrero

"Está descartado, porque hoy está con un contrato en otro club. Con esto quiero ser muy claro. Nosotros conocemos muy bien las regulaciones y los reglamentos. No vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad", indicó.

Asimismo, agregó que "si tengo que ser más claro, hoy no es una posibilidad. Se está sacando de foco un poco su situación. No me gustaría estar en una situación en la que extorsionen a mi familia. A nadie se lo deseo. Es duro y difícil. Es un tema que no me compete".

En tanto, Bruno Marioni contextualizó sus palabras de inicios de enero. En conferencia de prensa el día 4 del mes en mención, sostuvo que Paolo Guerrero no entraba en la estructura del plantel.

"En ningún momento hablé que no entraba en los planes de Alianza Lima por edad o no ser compatible con Hernán Barcos. Lo que dije fue que no entraba dentro de la planificación del club. Esas fueron las palabras que utilicé", sostuvo el dirigente.

Desde Vallejo creen que Paolo Guerrero podría llegar a Alianza Lima

En Ampliación de Noticias de RPP, el presidente regional de La Libertad y mandamás fundador del elenco poeta, César Acuña, manifestó que "de repente" es delantero usa el tema de la extorsión a su familia para llegar a otro club.

"Espero que a futuro no me equivoque, pero quizás Paolo está tomando como pretexto estas llamadas (de extorsión a su madre) para no venir a Trujillo. Quizás tiene mejores ofertas y sería lamentable que se disuelva el contrato y aparezca en Alianza Lima o Colo Colo", remarcó.

