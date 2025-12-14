"La responsabilidad es toda mía": la reflexión de Paulo Autuori tras la derrota de Sporting Cristal en los play-offs

Sporting Cristal no pudo mantener la ventaja que tenía en el global y con la derrota 2-0 ante Cusco FC por la final vuelta de los play-offs de la Liga1 Te Apuesto 2025, no pudo acceder de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los rimenses se convierten en Perú 3 y se harán presentes en la máxima competición del continente sudamericano desde la Fase 2. Para llegar a los grupos tendrán que superar dos llaves eliminatorias.

Tras el compromiso en el Inca Garcilaso de la Vega, el técnico Paulo Autuori asumió la responsabilidad por la caída.

“El grupo jugó como quiero. No se perdió el partido por eso, tuvimos mucho espacio para jugar, la responsabilidad es toda mía, no hay dificultad en eso, no tiene nada que ver el planteamiento”, dijo en conferencia de prensa.

Autuori acepta la caída de Cristal ante Cusco FC

El estratega brasileño felicitó la campaña de Cusco FC, que además de salir victorioso también fue el segundo equipo con más puntaje en la temporada regular de la Liga1.

“Al rival, felicitarlo, lo merece no solo por un partido, sino por lo que hicieron a lo largo de la competencia. Ellos lo hicieron bien y lo merecieron. No hay que buscar cualquier otra clase de justificación”, señaló Paulo Autuori.

“Sembramos muchas cosas a lo largo de la temporada, deberíamos haber cosechado este año, lo hemos logrado, pero se consiguió hacer cosas importantes para el futuro. Estamos tranquilos con lo que nos tocará el próximo año”, añadió.

Paulo Autuori tras la caída ante Cusco FC en los play-offs de la Liga1 | Fuente: RPP

Cusco FC a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Cusco FC tenía la obligación de ganar este domingo para remontar el global o forzar la tanda de los penales. En un cotejo donde no faltaron las polémicas y que se extendió más de los 90 minutos, el local se hizo del triunfo gracias a los goles Iván Colman (37') y Facundo Callejo (56').

Así, el conjunto dorado, desde su cambio de denominación (anteriormente era Real Garcilaso), logra por primera vez clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Cusco FC se suma a Universitario de Deportes en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. En la Fase 2 estará Sporting Cristal y Alianza Lima en la Fase 1. Estos elencos serán parte del sorteo de las fases preliminares el próximo jueves 18 de diciembre, que se realizará en Paraguay.