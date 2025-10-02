Últimas Noticias
Alex Valera quiere volver a la Selección Peruana: "Si Barreto me llama, voy a estar al cien por ciento con él"

Alex Valera es el goleador de Universitario de Deportes.
Alex Valera es el goleador de Universitario de Deportes. | Fuente: Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alex Valera, delantero de Universitario, reveló si habló con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para su vuelta a la bicolor.

Universitario de Deportes es firme líder del Torneo Clausura de cara a asegurar el tricampeonato nacional y en su plantel destacan varias figuras, entre ellas, Alex Valera que en las últimas fechas es la carta de gol del cuadro crema.

Este buen momento llega a pocas horas de conocerse la convocatoria de la Selección Peruana de cara a su duelo amistoso ante Chile de visitante.

Ante la gran chance de ser convocado por entrenador interino Manuel Barreto, sostuvo que "sí, quiero seguir anotando en lo personal. En la selección, ojalá se dé la oportunidad de estar. Ahora estoy tranquilo, estoy bien. Voy a dar mi 100% también", dijo an Liga1 Max

"No he conversado con nadie, pero bueno, en la convocatoria están los que están bien. Si Manuel me llama, voy a estar al 100% con él", agregó sobre Barreto, quien se desempeñó como gerente deportivo de la 'U'.

Hay que indicar que Barreto es director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero asumió ser DT de la bicolor tras la salida de Óscar Ibáñez.

Alex Valera Selección Peruana Manuel Barreto FPF

