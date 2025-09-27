Alex Valera no cae en triunfalismo tras victoria de Universitario sobre Cusco FC: "No nos sentimos los favoritos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras anotar dos goles, Alex Valera fue el jugador clave de Universitario de Deportes para el triunfo por 3-2 ante Cusco FC. Con ello, el cuadro crema se reafirmó en la primera posición del Torneo Clausura 2025.

"Feliz, muy motivado a seguir trabajando", así arrancó su declaración Valera, que alagó su racha goleadora después de anotar un doblete ante UTC en la fecha pasada.

Eso sí, el '9' considera que Universitario aún no puede celebrar a pesar de la ventaja en la tabla de posiciones. "Todavía no nos sentimos favoritos, que tenemos muchas chances, las tenemos. Ahora dependemos de nosotros mismos y vamos a ir paso a paso", agregó.

"Quedan muchos partidos y quiero seguir anotando, pero primero hay que trabajar para el equipo", apuntó.

Finalmente, Valera admitió que una de sus metas es superar su marca goleadora del 2023. "Mi objetivo es pasar lo que fue en 2023 y Dios mediante lograrlo", culminó.

Universitario es el líder del Clausura con 24 puntos, mientras que Cusco FC lleva 19 unidades en la segunda posición.

Declaraciones de Alex Valera tras el triunfo de Universitario ante Cusco FC. | Fuente: RPP - Andrea Closa

Universitario ganó la final adelantada

Universitario de Deportes venció 3-2 a Cusco FC como parte de la undécima jornada del Torneo Clausura. Los goles del cuadro crema llegaron con un doblete de Alex Valera y un tanto de Williams Riveros.

El equipo crema, que dirige el uruguayo Jorge Fossati, confirmó en el estadio Monumental la recuperación que ha mostrado en las últimas fechas de la competencia, lo que le permitió retomar la punta el pasado fin de semana, tras obtener una victoria por 1-2 frente al UTC en la última jugada del tiempo extra.