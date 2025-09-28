Alex Valera y la chance que salga de Universitario por una oferta del extranjero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En lo que va de la Liga1 Te Apuesto de la presente temporada, Alex Valera es uno de los goleadores. Y es que el delantero de Universitario anda bien y ya cuenta con 14 anotaciones a lo largo del año.

Por ejemplo, el último sábado, Alex Valera marcó un doblete en lo que fue la victoria 3-2 de Universitario de Deportes sobre Cusco FC en condición local. El atacante está a gran nivel y ello fue objeto de declaración del gerente deportivo Álvaro Barco, quien dio visos de lo que sería el futuro del futbolista en la tienda crema.

"No hay dudas que se merece un contrato importante aquí. Me gustaría tener a Alex por mucho tiempo (en la 'U'), pero quizás merece tener otra oportunidad en el extranjero", sostuvo el directivo de Universitario en zona mixta.

Valera y su presente en Universitario

Además, sostuvo que están abiertos y una eventual oferta por el también exfutbolista de Deportivo Llacuabamba, internacional con la Selección Peruana.

"Tal vez poder venderlo y que se dé un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar tranquilos lo que viene", agregó.

Hay que tener en cuenta que el contrato de Alex Valera con Universitario va hasta fines del año 2026. Además, es parte de la escuadra merengue desde el año 2021 y bicampeón de la liga peruana de primera división con Jorge Fossati y Fabián Bustos como entrenadores.

Por otra parte, tras su victoria sobre Cusco FC, los merengues ahora se alistan para visitar a Alianza Atlético en Trujillo por la decimosegunda jornada del Torneo Clausura. El partido será este miércoles 1 de octubre a las 6:00 p.m. hora peruana.

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jueves 25 de septiembre

Ayacucho FC 2-1 Juan Pablo II

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Las Américas

Deportivo Garcilaso 0-0 UTC

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Viernes 26 de septiembre

Alianza Universidad 2-3 Sport Boys

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Heraclio Tapia

ADT 1-0 Alianza Atlético

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Sábado 27 de septiembre

Comerciantes Unidos 1-1 Melgar

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Juan Maldonado

Universitario 3-2 Cusco FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Monumental

Domingo 28 de septiembre

Cienciano vs. Alianza Lima

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega