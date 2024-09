Liga 1: conoce la programación de la fecha 11 del Torneo Clausura 2024

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Liga 1 Te Apuesto 2024 no se detiene. La Liga de Fútbol Profesional (LFP) anunció la programación de la fecha 11 del Torneo Clausura.

A través de sus redes sociales, informó que la jornada arrancará el martes 17 de septiembre con dos partidos: Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso y ADT vs Cusco FC.

El miércoles 18 de septiembre se disputarán cuatro encuentros: Atlético Grau vs Alianza Lima, Comerciantes Unidos vs César Vallejo, Cienciano vs Sport Huancayo y Universitario vs Sport Boys.

Y el jueves 19 de septiembre se cerrará la jornada con tres encuentros: Unión Comercio vs Alianza Atlético, Chankas vs UTC y Carlos Mannucci vs Melgar.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura

Martes 17 de septiembre

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo

ADT vs Cusco FC

Hora: 3:15

Estadio: Unión Tarma





Miércoles 18 de septiembre

Atlético Grau vs Alianza Lima

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Campeones del 36

Cienciano vs Sport Huancayo

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega

Comerciantes Unidos vs César Vallejo

Hora: 3:30 p.m

Estadio: Germán Contreras

Universitario vs Sport Boys

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Monumental





Jueves 19 de septiembre

Unión Comercio vs Alianza Atlético

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Carlos Vidaurre

Carlos Mannucci vs FBC Melgar

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Mansiche

Chankas vs UTC

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Los Chankas