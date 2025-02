Raúl Ruidíaz llenó de elogios a Rodrigo Ureña y destacó su continuidad: "Soy su hincha, me encanta"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rodrigo Ureña volvió a entrenar este jueves con sus compañeros en Universitario de Deportes. Para alegría de los hinchas cremas, el mediocampista chileno seguirá jugando en el bicampeón peruano tras frustrarse su fichaje a Belgrano de Córdoba, que no logró pagar su cláusula de salida.

Sobre este caso, el atacante Raúl Ruidíaz destacó la permanencia de Ureña en Universitario. Resaltó sus condiciones futbolísticas e incluso aseguró que es su hincha.

"La verdad yo soy hincha de Ureña, por cómo juega, soy muy sincero, a mí me encanta cómo maneja el medio y aparte con lo que impone. Para un equipo, olvídate, es muchísimo", señaló Ruidíaz a Liga1 Max.

"En realidad, no hubiera permitido que se vaya, pero pasó, y a veces en las negociaciones pasa esto, cuando no hay transparencia, las cosas no van bien", precisó la 'Pulga', que tras desvincularse de Seattle Sounders no logró fichar por Universitario.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

Gana GRANDES PREMIOS, CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más cada semana. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Qué espera de Universitario?

Ruidíaz cree que Universitario cuenta con las condiciones de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Tiene un buen plantel, por algo no han ganado dos veces el torneo. Es un grupo consolidado, los jugadores se entienden muy bien. Creo que este año sí van a dar que hablar, partiendo del primer paso que es pasar a octavos de final en Libertadores. Hay que estar enfocados en pasar esa fase de grupos y desde aquí mi buena vibra para ellos", concluyó.