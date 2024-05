"Estaba con confianza": Christian Cueva no le dejó patear a Jefferson Farfán el penal contra Dinamarca

Jefferson Farfán se reencontró con Christian Cueva en una entretenida entrevista. Entre otros temas, recordaron el antes, durante y después del penal errado en el choque entre la Selección Peruana contra su similar de Dinamarca, por la fase de grupos del Mundial Qatar 2022.

El exjugador de PSV y Schalke 04 contó en su programa 'Enfocados' que Cueva le pidió ejecutar el penal contra Dinamarca, a pesar que el exentrenador de la bicolor, Ricardo Gareca, le dio la indicación que se encargue del remate desde los doce pasos.

"El ‘Cholo' estaba con la confianza arriba. Me acuerdo de que el ‘profe’ (Ricardo Gareca) me decía que yo pateara, Carrillo también estaba ahí. Yo le decía, pero no hacía caso. Esto la gente no sabía, pero yo le decía: 'Cholo, yo pateo', pero él tenía la pelota bien agarrada, no la soltaba. Me respondía: 'Negro, déjame, yo pateo, estoy con confianza'. Entonces, lo dejé", apuntó Farfán.

El bicampeón con Alianza Lima también dio a conocer que tras el partido recibió la llamada de atención de Gareca y de Nolberto Solano.

"Él pateó bien, solo que la pelota se elevó mucho. Nosotros practicábamos. Lo peor es que después casi me matan a mí. Me chaparon en el hotel diciendo por qué no había pateado yo, pero él quería hacerlo. Ahí me agarró el profe, me cocinó junto con ‘Ñol’ Solano", expresó.

Christian Cueva falló un penal ante Dinamarca. | Fuente: EFE

No le cierra las puertas a Alianza

En medio de su etapa de recuperación, Cueva reconoció que tiene una cuenta pendiente en Alianza Lima, club al que quiere regresar antes de su retiro.

"Sí, la verdad que sí. De todas formas que me gustaría. Tengo mis razones por las que en este momento no (se daría). Pero voy a volver ah, voy a volver en algún momento", contestó.

Cueva, que no renovó con Alianza, se encuentra entrenado tras superar una lesión a la rodilla y podría ir a la Copa América 2024 como invitado en la Selección Peruana.