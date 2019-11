San Martín arremetió contra la FPF tras tener su apelación rechazada: "Es como chocarse contra una mafia"

San Martín venció 3-1 a Cantolao el último fin de semana por el Torneo Clausura. | Fuente: Prensa USMP

La Comisión de Justicia de la FPF rechazó la apelación de la San Martín en contra de Unión Comercio y desde Santa Anita no se quedaron de brazos cruzados. A pesar de presentar evidencias de que el médico del club moyobambino no estuvo presente durante su duelo por el Clausura, el máximo ente del fútbol sudamericano optó por no darles la razón.

Álvaro Barco, gerente deportivo de la San Martín, lamentó lo dicho por esta resolución en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias y criticó duramente a la CJ-FPF. Además, hizo referencias a los documentos falsificados presentados por Comercio para hacer creer que su médico sí viajó a Lima para la contienda mencionada.

"Esto es como chocarse un muro de corrupción y mafia, no sé qué decir. Me parece increíble que tengamos una Comisión de Justicia que no le dé la gana de valorar documentos falsificados y a dirigentes que actuan de una manera nefasta para nuestro fútbol. La resolución es inaceptable, esta gente tiene que usar una leguleyada para interepretar un recurso de apelación", dijo.

Por otra parte, Álvaro Barco no descartó la posibilidad de recurrir al TAS para resolver este asunto a favor de la San Martín y, a la vez, eliminar del fútbol peruano a personas que él considera que les hace mucho daño.

"Esta denuncia la hemos hecho a nivel de estafas y policial, también hemos realizado una demanda en la Comisión de Integridad y Ética de la FPF. También podría ser una situación válida ir al TAS porque, de alguna forma, tenemos que tirar abajo a esta gente. En algún momento tendremos que limpiar el fútbol porque así no se puede competir lealmente", finalizó.