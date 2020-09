Aldair Rodríguez integra por primera vez una convocatoria de la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana

Aldair Rodríguez quiere ganarse un lugar en la Selección Peruana. El delantero de Binacional conversó con RPP Noticias y detalló como viene llevando estos días de trabajo bajo las órdenes de Ricardo Gareca.

"Estoy contento, vine haciendo bien las cosas. Mi carrera venía en forma ascendente. Los que hemos sido llamados ha sido con justicia. Me he quedado con una muy buena impresión de los integrantes del comando técnico, ahora lo único que me queda es esforzarme para estar en las siguientes convocatorias”, indicó Rodríguez en diálogo con RPP Noticias.

El atacante nacional también detalló que recibió algunos consejos por parte de Jefferson Farfán durante los entrenamientos.

“Jefferson es una excelente persona. Tuve la oportunidad de conversar con él y me quedó claro que más allá del gran profesional que es muy humilde. El me dijo que siga trabajando como lo vengo haciendo, además de seguir adelante con esfuerzo”, agregó.

Por último, el futbolista de 26 años manifestó que los futbolistas del torneo local están capacitados para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas.

“Ya anteriormente se ha podido demostrar que los futbolistas del torneo local han dejado muy bien parada la imagen de la selección y trabajaron bién así que de darse el caso yo no creo que haya problemas por esa parte”, finalizó

Aldair Rodríguez se formó como futbolistas en las divisiones menores de Alianza Lima. Su debut como profesional también se dio con el cuadro íntimo, pero en la temporada 2012.