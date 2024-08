Sport Boys confirma agresión de barristas a jugadores y acciones contra casa de apuestas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último miércoles, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, Sport Boys fue goleado 6-2 a manos de Mannucci en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Luego del cotejo, hubo un comunicado de parte de una casa apuestas y en relación a ello RPP conversó con Adrián Alcócer, administrador de Sport Boys, quien dio cuenta de una agresión de barristas del elenco del Callao previo al entrenamiento de este jueves en Pachácamac.

"Se ha generado toda una cadena de hechos con un grupo de hinchas agrediendo a nuestros jugadores en el entrenamiento. Tenemos un partido importante y todo se desencadena por un comunicado ligero de la casa de apuestas", sostuvo el directivo del Boys a Fútbol como cancha.

Sport Boys lamenta comunicado de casa de apuestas

En otro momento de la conversación, el dirigente habló de lo que fue el comunicado de la casa de apuestas después del encuentro frente al cuadro carlista.

"Nos sorprendió ese comunicado de la casa de apuestas, un comunicado bomba que mancha la honra de nuestra institución y del fútbol. Lo peor que nos llama la atención es que después de tres horas dicen 'pasen a cobrar' y no pasa nada. Nosotros vamos a tomar acciones legales por lo que se generó en todo sentido. Es indignante para nosotros que saquen una información tan a la ligera", indicó.



Más adelante, el administrador de Sport Boys fue preguntado sobre si es que se ha dado alguna renuncia de parte de miembros del primer equipo rosado.

"He tenido una reunión con todo los jugadores y no hay alguna renuncia, pero sí hay afectados. No podía decir qué va a pasar a futuro con ellos. Antes que jugadores son personas y tenemos que cuidarnos", añadió.

La agresión a los jugadores de Sport Boys

Por último, Alcócer fue enfático respecto a la agresión hacia los futbolistas del Sport Boys, que este fin de semana que viene visitan a Alianza Atlético en Piura.

"Varios están preocupados, también por la familia. Está difícil la situación y vamos a tratar de trabajar para revertir esto", finalizo.



