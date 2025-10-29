Objetivo claro: Paolo Guerrero y su plan sobre la renovación de contrato con Alianza Lima

Alianza Lima se quedó una temporada más sin ganar el título de la Liga1 Te Apuesto. Universitario consiguió el tricampeonato nacional y obliga a los blanquiazules a cambiar su objetivo en el cierre del Torneo Clausura.

La clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 es actualmente la meta de Alianza Lima, que busca definir su lugar en los playoffs. Así, Paolo Guerrero apunta que sus últimos cotejos en el Clausura son claves para ese objetivo.

“Ahora estamos concentrados en los últimos tres partidos que restan por jugar y nuestro objetivo es ir a la Copa Libertadores. Por eso, estos tres encuentros tenemos que jugarlos como finales, ganarlos”, dijo el delantero tras el entrenamiento en Matute.

¿Paolo Guerrero se queda en Alianza Lima?

Paolo Guerrero, próximo a cumplir 42 años, termina su contrato con Alianza Lima en diciembre próximo. El veterano delantero es el máximo anotador del equipo en la presente temporada de la Liga1 y ha alternado con Hernán Barcos como titular a lo largo de la campaña.

Consultado sobre su futuro en La Victoria, Paolo Guerrero recalcó tener un cariño especial por la institución antes de decidir oficialmente el paso siguiente en su carrera.

“A final de temporada, después del campeonato, nos sentaremos a conversar. Primero el club, el equipo, y que los resultados nos acompañen para volver a la Copa Libertadores”, señaló.

"Alianza Lima es mi casa, mi vida, mi pasión, pero lo más importante ahorita es terminar bien el campeonato; ya luego se verá a final del torneo", añadió.

El futuro de Guerrero en La Victoria

Paolo Guerrero llegó a Alianza Lima en el transcurso del Torneo Clausura 2024 tras salir del César Vallejo. En ese certamen jugó 8 partidos y contribuyó con 4 goles y una asistencia.

Con la llegada de Néstor Gorosito a la dirección técnica, el delantero realizó toda la pretemporada para recuperar una buena forma física, lo que le llevó a aparecer en más cotejos de esta campaña. En la Liga1 tiene 10 tantos y en la Copa Libertadores convirtió 3 veces.

“Hay predisposición del club y mía para renovar, pero en estos momentos quiero estar concentrado en esos tres partidos que se nos vienen”, enfatizó Paolo Guerrero.