Los Chankas vs. Sport Boys: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura?

Los Chankas vs. Sport Boys: ¿dónde ver EN VIVO por el Clausura 2025?
Los Chankas vs. Sport Boys: ¿dónde ver EN VIVO por el Clausura 2025? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En Andahuaylas, Sport Boys visita a Los Chankas con la intención de cortar la mala racha en la Liga1 Te Apuesto 2025.

Los Chankas vs Sport Boys EN VIVO: se enfrentan este sábado 23 de agosto en el Estadio Los Chankas, en Andahuaylas. El partido corresponde a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de la 1:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Los Chankas vs Sport Boys: así llegan a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

El cotejo de la jornada anterior entre Los Chankas y Alianza Universidad no se disputó, así, los de Andahuaylas tuvieron su último partido en el triunfo 3-2 sobre Atlético Grau. Por su lado, Sport Boys, llega tras caer 0-1 frente a Deportivo Garcilaso.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Sport Boys EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

El partido de Los Chankas ante el elenco chalaco de Sport Boys está programado para el sábado 23 de agosto en el Estadio Los Chankas, de la ciudad de Andahuaylas. El recinto tiene capacidad para recibir a 10 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs Sport Boys EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a la 1:15 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a la 1:15 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a la 1:15 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a las 2:15 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a las 2:15 p.m.
  • En Chile, el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a las 3:15 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a las 3:15 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a las 3:15 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a las 3:15 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a las 3:15 p.m.
  • En México (CDMX), el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a las 12:15 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido entre Los Chankas vs. Sport Boys comienza a las 2:15 p.m.

¿Qué canales transmiten Los Chankas vs Sport Boys EN VIVO por TV?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

Los Chankas vs Sport Boys: alineaciones posibles

Los Chankas: Hairo Camacho; David Gonzáles, Ederson Mogollon, Héctor González, Jorge Palomino, Ayrthon Quintana; Jordan Guivin, Adrian Quiroz, José Manzaneda; Oshiro Takeushi y Pablo Bueno.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Hansell Riojas, Matías Almirón, Christian Carbajal, Emilio Saba; Hernán da Campo, Augusto Solís, Jostin Alarcón; Luis Urruti, Carlos López y Luciano Nequecaur.

Los Chankas vs Sport Boys: últimos resultados

  • 10/08/2025 | Los Chankas 3-2 Atlético Grau – Clausura
  • 04/08/2025 | Cienciano 3-0 Los Chankas – Clausura
  • 01/08/2025 | Los Chankas 3-2 Comerciantes Unidos – Clausura

  • 15/08/2025 | Sport Boys 0-1 Deportivo Garcilaso – Clausura
  • 09/08/2025 | Universitario 1-0 Sport Boys – Clausura
  • 04/08/2025 | Sport Boys 1-0 ADT – Clausura

Tags
Sport Boys Los Chankas Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano

