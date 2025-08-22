Últimas Noticias
Con Oliver Sonne, Burnley vs. Sunderland: ¿dónde ver EN VIVO por la fecha 2 de la Premier League?

Burnley vs. Sunderland: ¿dónde ver EN VIVO por la Premier League 2025-26?
Burnley vs. Sunderland: ¿dónde ver EN VIVO por la Premier League 2025-26? | Fuente: RPP
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Con Oliver Sonne en la convocatoria, Burnley recibe al Sunderland apuntando a su primera victoria de la temporada en la Premier League.

Burnley vs. Sunderland EN VIVO: se enfrentan este sábado 23 de agosto, en el estadio Turf Moor, en Burnley (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 2 de la Premier League 2025 y se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Tras un debut amargo en su regreso a la Premier League, el Burnley busca su primera victoria cuando enfrente en condición de local al Sunderland, un rival contra el que midió fuerzas la temporada anterior en la Championship.

En el plan del técnico Scott Parker, el lateral peruano Oliver Sonne se perfila a repetir en el equipo titular. Contra los 'Spurs' jugó como carrilero derecho en una defensa de cinco elementos.

Burnley vs Sunderland: ¿Cómo llega Sonne y su equipo a la fecha 2 de la Premier League 2025?

Oliver Sonne fue titular en la primera jornada de la Premier League, jugando hasta el minuto 74 en la derrota 3-0 ante Tottenham en condición de visitante.

¿Cuándo y dónde juegan Burnley vs Sunderland EN VIVO por la fecha 2 de la Premier League 2025?

El partido entre Burnley vs. Sunderland por la Premier League 2025-2026 se disputará el sábado 23 de agosto en el estadio Turf Moor, en Burnley (Inglaterra). El recinto tiene capacidad para recibir a 21 000 espectadores, aproximadamente.

Burnley cayó 3-0 ante Tottenham en la primera fecha de la Premier League

Burnley cayó 3-0 ante Tottenham en la primera fecha de la Premier LeagueFuente: Burnley

¿A qué hora juegan Burnley vs Sunderland EN VIVO por la fecha 2 de la Premier League 2025?

  • En Perú, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 09:00 a.m.
  • En Inglaterra, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 3:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 09:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 09:00 a.m.
  • En Chile, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 10:00 a.m.
  • En Bolivia, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 10:00 a.m.
  • En Venezuela, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 10:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 11:00 a.m.
  • En Brasil, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 11:00 a.m.
  • En Uruguay, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 11:00 a.m.
  • En Paraguay, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 11:00 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 08:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 10:00 a.m.
  • En España, el partido Burnley vs. Sunderland comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Burnley vs Sunderland EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el territorio nacional a través de la señal de Disney+ Premium vía streaming (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de HBO MAX. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Burnley vs Sunderland: alineaciones posibles

Burnley: Martin Dúbravka; Oliver Sonne, Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Estéve, Quilindschy Hartman; Josh Cullen ©, Lesley Ugochukwu, Jaidon Anthony, Marcus Edward; Lyle Foster.

Sunderland: R. Roefs; T. Hume, D. Ballard, Omar Alderete, R. Mandava; H. Diarra, Granit Xhaka, N. Sadiki; C. Talbi, E. Mayenda, S. Adingra,


