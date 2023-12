Gerente deportivo de Sport Boys: "Sebastián Penco no está en los planes para la temporada 2024"

Teniendo otra vez una temporada marcada con altas y bajas, Sport Boys logró salvar la categoría de la mano del entrenador Fernando Gamboa, en un curso en el que apenas jugó como local en el Callao y donde también estuvo constantemente involucrado en problemas con la reducción de puntos.

En Sport Boys confían que el 2024, a solo tres años de su centenario, darán vuelta de forma definitiva a esas situaciones que les permita tener totalmente el foco en el aspecto deportivo. La ‘Misilera’ es de los clubes que lucirá más renovada en la siguiente campaña, pues 18 elementos no continúan más en su plantilla.

“La campaña del 2023 fue irregular, porque comenzamos muy mal y luego tuvimos un repunte bastante pronunciado. Caímos y luego volvimos a levantar. Recordemos que existió el tema de la licencia para participar, el walk-over y no hicimos pretemporada”, le cuenta a RPP su gerente deportivo, Antonio Meza Cuadra, quien habló sobre toda la planificación a puertas de un nuevo ciclo rosado.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Sport Boys tuvo constantes problemas con la resta de puntos, heredando esta gestión deudas que afectaron el plano deportivo en varios momentos de la temporada. ¿Qué garantía pueden tener los aficionados que eso no se va a repetir en el 2024?

Ha quedado claro que tenemos un equipo legal muy fuerte, que ha sabido llevar el caso muy bien. No va a pasar nada el próximo año, el equipo terminó totalmente en azul, no hay ninguna deuda salarial con ningún jugador esta temporada y por ese lado estamos muy tranquilos. De todas maneras debería sentarse el precedente de que los puntos se ganan en cancha, me pareció muy raro lo que se intentó hacer, de que lo que pasó en el 2022 repercuta en el 2023, no le encontraba mucha lógica. Estamos completamente seguros que el otro año será mejor deportivamente y estaremos cubiertos en el plano administrativo.

El último fallo del Tribunal de Licencias, ya acabada el torneo, volvió a generar incertidumbre en el equipo con el caso que involucra a San Martín y Ayacucho FC. ¿Tienen la plena seguridad que podrán afrontar la próxima Liga1?

Acá puede pasar cualquier cosa, pero estoy convencido que tenemos las armas legales como para que eso no suceda (impedimento jugar Primera División). Trabajamos seguros en que vamos a participar en el campeonato, estamos terminando de armar el plantel, ya próximos a iniciar la pretemporada.

Sport Boys disputó 4 partidos como local en el Miguel Grau durante el 2023Fuente: Sport Boys

¿Van a contar con el estadio Miguel Grau desde la primera fecha del torneo?

Vamos a usar desde la fecha 1 nuestra localía. Solo contamos con el Miguel Grau en tres jornadas del Clausura. Ahí el hincha está muchos más cerca. Villa El Salvador le queda muy lejos al hincha del Boys que, a pesar de todo, hacía el esfuerzo de acompañar al equipo.

¿Cuándo inicia y dónde será la pretemporada?

El lunes 18 y vamos a hacerla en el Callao y Lima, no pensamos viajar.

¿Ya se tiene algo materializado para la presentación del equipo?

Estamos trabajando en eso, pero aún no tenemos confirmaciones. Si lo hacemos en la tarde, deberíamos realizarlo en el Miguel Grau.

👏🏾 ¡Muchas gracias, 'Rosados'!



Anunciamos a los jugadores que

no continuarán con nosotros en la

próxima temporada. A su vez,

agradecemos toda su entrega y

dedicación por 'El Primer Campeón'.



Le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros. #VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/z0kCIj8wZo — Club Sport Boys (@sportboys) November 12, 2023

¿Fue difícil tomar la decisión y comunicarles a 18 futbolistas que no continuarían en el equipo?

No es una noticia fácil de dar, pero creímos en su momento que era lo que debíamos hacer, renovar el plantel, insertar gente nueva con un perfil distinto en ciertas posiciones y es lo que vamos haciendo. Creemos que ya debemos ir segmentando el equipo de cara al centenario del club, podrá parecer lejano, pero ya no lo está tanto. Creemos que este año será importante para nosotros, deportivamente seremos muy competitivos. Las plazas serán más difíciles, porque serán más equipos de altura y eso es una ventaja geográfica, nosotros no tenemos más que a nuestra gente.

Ya ficharon del extranjero a Techera, Amondarain y Grahl. ¿Van a utilizar sus seis cupos en este mercado?

Estamos todavía definiendo si guardamos un cupo para la segunda parte del año. Vamos a usar por lo menos cinco en este momento. Pensamos por un jugador que refuerce la defensa y otro el ataque.

¿Va a ser un ‘9’ extranjero?

Es una opción muy latente.

¿De esas opciones, Sebastián Penco tiene una oportunidad de volver, ya que manifestó su deseo de retirarse en Sport Boys?

El tiempo que estuvo en el club hizo bastantes goles, se le guarda un cariño especial, pero por ahora no está en los planes. Seguro, en algún momento, se le hará un reconocimiento, pero, deportivamente, no figura para esta temporada.

¿Ya cerraron la cesión de Facundo Mansilla (Newell’s Old Boys) o miran a otro lado?

Sí queremos incorporarlo, es un jugador interesante, del perfil del defensa que buscamos: pierna izquierda, buena salida y juego aéreo. Vamos a agotar hasta lo último para poder traerlo.

¿Se intentó llevar a Alec Denemoustier?

Sí, nos hubiera encantando poder tenerlo en el equipo. Era ideal un jugador de sus características, pero no era una operación fácil. Teníamos que pagar una cantidad por el préstamo que escapaba de nuestras posibilidades.

Sebastián Penco (40 años) es el cuarto máximo goleador extranjero de Sport BoysFuente: Liga 1

Fabrizio Roca es actualmente el futbolista más vendible que tiene Sport Boys. ¿Tienen algún proyecto con él como posible venta?

Estamos trabajando su caso en conjunto, creo que ha tomado buenas decisiones. Nosotros vamos a ayudarle en todo lo posible que esté a nuestro alcance. Esperemos esté en la lista del Preolímpico 2024 y si aparece una buena opción para el club y el jugador, tenemos todas las intenciones de traspasarlo.

¿Pudo irse este año?

Siempre hubo preguntas por él. Algunos acercamientos, pero nunca nada avanzado.

Fabrizio Roca no está en la convocatoria Sub 23 de la Selección, a pesar que ya estuvo con la absoluta y fue el goleador de los de su categoría. ¿Les ha sorprendido que no esté?

No tengo conocimiento del motivo, pero hay que recordar que Fabrizio este año no era Sub 23, sino Sub 21. Es el jugador con más goles entre los menores de 23 años. Todavía hay tiempo, no es una lista final. Le tocará prepararse para competir por un lugar en el equipo.

Si ‘Chemo’ Del Solar quiere llevarlo al Preolímpico, entiendo que Sport Boys no se va negar.

De nuestra parte no. No es una fecha FIFA como tal, pero creemos que es una buena vitrina para todos los jugadores. Pensamos que debemos apoyar a la Selección, el país se ve representado.

¿Cuáles son las metas deportivas para el 2024?

Paso a paso, nos encantaría estar entre los que pelean arriba. Yo creo que va a ser importante el inicio de campeonato para que nos indique por dónde vamos a ir. En la previa todos dirán lo mismo, pero creemos que vamos a ser muy competitivo, que les va costar que nos puedan ganar. Estamos haciendo un cuadro ligero el ataque, con jugadores que se complementarán bien. El objetivo es estar entre los ocho primeros.

NUESTROS PODCASTS

2023: Un año de fuego cruzado

El año 2023 ha estado marcado por la violencia y el conflicto en diferentes partes del mundo. Estos hechos han afectado la vida de millones de personas, la estabilidad política de las regiones involucradas y la economía global.